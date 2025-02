グローバルボーイズグループ・JO1が全6都市8公演を巡る初のワールドツアーが15日に開幕。ダブルアンコールの声が鳴りやまず、リーダーの與那城奨さん(29)がファンの方たちに英語で愛を伝えました。

台北・Taipei Music Centerにて開幕したワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』。2020年3月4日にデビューし、5周年イヤーとなったJO1がかなえた初のワールドツアーとなっています。

ライブの最初には『第75回NHK紅白歌合戦』でも歌唱した『Love seeker』を披露。さらに、日本でのライブツアーではセットリストになかった『HIDEOUT』を特別に披露したほか、リーダーの與那城さんが「歌ってみる?」とJAM(ファンの名称)に呼びかけて『Gradation』をアカペラで一緒に歌いました。

アンコールでは、1人ずつ台北のJAMへ手紙を読み上げ、現地の言葉で11人それぞれがメッセージを送りました。そして、終演後はJAMからのダブルアンコールの声が鳴りやまず、急きょメンバーが再度ステージへ登場。與那城さんが「Thank you for coming today! I love you guys〜!!」とJAMへの愛を伝えました。

このワールドツアーは、バンコク、ロサンゼルス、ニューヨーク、北京、ソウルと3月末まで開催されます。