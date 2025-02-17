¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡¢¤Ò¤Êº×¤ê¤ÎÆü¤Ï2»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡ª¥¥ó¥×¥ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¥È¥é¥¸¥ã¡¢»°ÂåÌÜJSB¤é½Ð±é
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£King & Prince¤Ï²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖHEART¡×¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥½¥ó¥°¡ÖDoki it¡×¤òÈäÏª¡ª
3·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ³Ú¶Ê°ìÍ÷¡¡¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡Ö¥æー¥â¥¢¡×
King & Prince¡ÖHEART¡×
THE RAMPAGE¡ÖÃØéá¤Î»å¡×
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡ÖWhat Is Your Secret?¡×
JUJU¡ÖThe Water¡×
Travis Japan¡ÖSay I do¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖDoki it¡×
M!LK¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
3·î3Æü¤Ï¡¢19»þ¤«¤é2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡£King & Prince¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È¥¥å¥ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖHEART¡×¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡¢2025Ç¯Âè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤·¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëºÇ¿·¥Ï¥Ã¥Ôー¥½¥ó¥°¡ÖDoki it¡×¡¢Travis Japan¤Ï¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê²Î»ì¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ëÄ¾µå¤ÎÎø°¦¥½¥ó¥°¡ÖSay I do¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡£
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤Î¡ÖWhat Is Your Secret?¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
THE RAMPAGE¤Ï¡¢3·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÈà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖÃØéá¤Î»å¡×¡¢¥°¥ëー¥×·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿M!LK¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¥°¥¤¥°¥¤¾å¤¬¤ëºÇ¿·Á°¸þ¤¥½¥ó¥°¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ö¥æー¥â¥¢¡×¡¢JUJU¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Water¡Ù¤«¤é¡¢¡Èº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤¿¶Ê¡É¤È¸ì¤ëÉ½Âê¶Ê¡ÖThe Water¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù
03/03¡Ê·î¡Ë19:00～21:00
¿Ê¹Ô¡§¤¨¤È¤Á¤ã¤ó¡Ê¹¾Æ£°¦TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/