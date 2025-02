◆3月3日放送「CDTV」出演者&楽曲発表

【モデルプレス=2025/02/17】TBSでは、3月3日よる7時から『CDTVライブ!ライブ!』を2時間にわたって生放送。このたび、番組を彩るアーティストと披露する楽曲が発表された。King & Princeは、あらゆる世代の人々に勇気とキュンな気持ちを届ける王道ラブソング「HEART」、なにわ男子は2025年第1弾シングルに相応しい、みんなで盛り上がれる最新のハッピーソング「Doki it」、Travis Japanは、情熱的な歌詞で歌い上げる直球の恋愛ソング「Say I do」をそれぞれフルサイズテレビ初披露。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

三代目 J SOUL BROTHERSは、メンバーの岩田剛典が主演を務めるドラマの主題歌として書き下ろされた、テレビ初披露の「What Is Your Secret?」をフルサイズでパフォーマンス。THE RAMPAGEは、3月1日からスタートするライブツアーのテーマ曲「蜘蛛の糸」、グループ結成10周年を迎えたM!LKは、自己肯定感が上がる最新の前向きソング「イイじゃん」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。さらにキタニタツヤは、話題の映画のために書き下ろした主題歌「ユーモア」、JUJUは、7年ぶりのオリジナルアルバム「The Water」から、“今までの人生の悲喜こもごもをすべてを肯定できた曲”と語る表題曲「The Water」を熱いライブで届ける。(modelpress編集部)キタニタツヤ「ユーモア」King & Prince「HEART」THE RAMPAGE「蜘蛛の糸」三代目 J SOUL BROTHERS「What Is Your Secret?」JUJU「The Water」Travis Japan「Say I do」なにわ男子「Doki it」M!LK「イイじゃん」【Not Sponsored 記事】