ÂÔË¾¤Î¡ÔÂèÆóÃÆ¡Õ¥¥¿¥¡ーー¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥ß¥¹¥É¡Û¥Ó¥¸¥åÂçÍ¥¾¡♡¡Ö¿·ºî¥Éー¥Ê¥Ä¡×
¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡Ú¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡Û¤È¥Ô¥¨ー¥ë ¥Þ¥ë¥³¥êー¥Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥Éー¥Ê¥Ä¡£1·î29Æü¤«¤é¤ÏÂè2ÃÆ¤âÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÁ´¼ïÎà¤¬½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè2ÃÆ¤ÈÂç¹¥É¾¤ÎÂè1ÃÆ¤«¤é4¤Ä¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Ê¥Ïー¥È·¿¤¬¤ª¤·¤ã¤ì
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥½ー¥¹¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ïー¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¯ー¥ë¥³¥³¥í ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡×¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤Û¤«À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥¯¥êー¥à¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´Å¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡£
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ïー¥È¤Ë¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¥¯ー¥ë¥³¥³¥í ¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ì¡×¤Ë¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Û¥¤¥Ã¥×¡¦¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±ö¥Ð¥¿ー¥¥ã¥é¥á¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡¦¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥Ñ¥ÕÆþ¤ê¤Î¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¡£¿©´¶¤âÌ£¤â°Û¤Ê¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ー¤ÎHaru¤µ¤ó¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤Ç¤¹¡£
Âè2ÃÆ¤È¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¡ý
Âè2ÃÆ¤Î¡Ö¥¯ー¥ë¥³¥³¥í¡×¤Ç¤ÏÈóÂÐ¾Î¤Ê¥Ïー¥È·¿¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè1ÃÆ¤Ï¥Ù¥ë¥®ー²¦¼¼¸æÍÑÃ£¡ÚPIERRE MARCOLINI¡Û¤Î¹âµé´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢@monmon.121¤µ¤ó¤â¡Ö¤â¤¦¥Éー¥Ê¥ÄÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤è¤Í¡¢¤³¤ì¥±ー¥¤À¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¡£
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤´¤È¤Ë¶Ã¤¯ÈþÌ£¤·¤µ
¡Ö¥·¥ç¥³¥é ¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥êー¥à¤È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¼çÌò¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¹âµé´¶¤Ï¡Ö¥·¥ç¥³¥é ¥Î¥ïー¥ë¡×¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ÈÌ£¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ú¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡Û¤È¥Ô¥¨ー¥ë ¥Þ¥ë¥³¥êー¥Ë¤Î¡Ö¿·ºî¥Éー¥Ê¥Ä¡×¡£Á´7¼ïÎà¤Î¥³¥é¥Ü¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¸ÄÀÅª¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢½ªÇäÁ°¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë²ÁÃÍ¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ïftn_pics¡¢@monmon.121ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë