TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』が、3月3日午後7時から2時間にわたり生放送されることが決定した。今回、豪華アーティストの出演と披露する楽曲が発表された。King & Princeは、心に響く王道ラブソング「HEART」を、なにわ男子は2025年第一弾シングルでみんなが盛り上がれる「Doki it」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。また、Travis Japanは情熱的なラブソング「Say I do」を初披露する。

三代目 J SOUL BROTHERSは、岩田剛典が主演を務めるドラマの主題歌「What Is Your Secret?」をフルサイズでパフォーマンス。THE RAMPAGEは3月1日からスタートするライブツアーのテーマ曲「蜘蛛の糸」、グループ結成10周年を迎えたM!LKは自己肯定感を高める前向きソング「イイじゃん」を、それぞれテレビで初披露する。さらに、キタニタツヤは話題の映画主題歌「ユーモア」を披露。JUJUは、7年ぶりのオリジナルアルバムから「The Water」を熱く歌い上げる。■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)キタニタツヤ「ユーモア」King & Prince「HEART」THE RAMPAGE「蜘蛛の糸」三代目 J SOUL BROTHERS「What Is Your Secret?」JUJU「The Water」Travis Japan「Say I do」なにわ男子「Doki it」M!LK「イイじゃん」