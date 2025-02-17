¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡ª¾®µ×ÊÝÎç±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¡ÈÄ¶È¿±þ¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¡É¤ËÂç´¿À¼ 193cm¼é¸î¿À¤Î±¦¼ê¤¬»ê¶áµ÷Î¥ÃÆ¤òÁË¤ó¤À½Ö´Ö
¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó 2¡Ý2 ¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î16Æü¡¿Âç²¦¤ï¤µ¤Ó¥¹¥¿¥¤¥¨¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ÃÏÇ®¶¸¡ª±¦¼ê¤¬¡Ö¿¤Ó¤¿¡×Ä¶È¿±þ¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤Î½Ö´Ö
¡¡¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÌÔÎõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤°¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Âè26Àá¤Ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ÈÂÐÀï¤·¤¿27Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍGK¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Îº¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼Ð¤á¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£DF¿Ø¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ÎMF¥±¥à¥º¥À¥¤¥ó¡¦¥¿¥ë¥Ó¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ß¡¼¥È¤µ¤ì¤¿°ì·â¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¾®µ×ÊÝ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¼´Â¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é²£¤ËÈô¤Ö¥³¥é¥×¥·¥ó¥°¤ÇÈ¿±þ¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ193cm¤ÎÂÎ¶í¤ò¿¤Ð¤·¡¢±¦¼ê¤ÇÃÆ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤ÇÃÆ¤½Ð¤¹¾ì½ê¤âÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê2Áª¼ê¤¬º¸Êý¸þ¤ÈÀµÌÌ¤«¤éµÍ¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤ò¼ÍÈ´¤¤¤Æ¥¯¥ê¥¢¡£Áê¼ê¤ÎÆó¼¡¹¶·â¤âµö¤µ¤Ê¤¤¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡1ÅÀ¤òËÉ¤¤¤ÀÆüËÜ¿Í¼é¸î¿À¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬È¯¶¸¡£Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿Âç²¦¤ï¤µ¤Ó¥¹¥¿¥¤¥¨¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¼Â¶·¤Î¸¶Âç¸ç»á¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¾®µ×ÊÝ¡ª¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¡¢¡ÖÂç³°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÆñ¤·¤¤ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²æËý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¾®µ×ÊÝ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢72Ê¬¤È90+1Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¾¡Íø¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë