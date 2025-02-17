¡ÖÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡ÚÀìÌç²È¤¬²óÅú¡Û
¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸Î¾ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖAll About¡×¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥¬¥¤¥É¤Î¾åÁÒ¸¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¼ÁÌä¡Ë
¡ÖÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê²óÅú¡Ë
ÉÛÃÄ¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾å¤ËÄ¾ÀÜºÜ¤»¤Æ»È¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Î¾å¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Û¥³¥ê¤¬ÆâÉô¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÆâÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ç®¤òÎä¤ä¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°Ê²¼¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½¡Û¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï²¿Ç¯¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¡© ²ÈÅÅ¤Î¼÷Ì¿°ìÍ÷
¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¥Û¥³¥ê¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¸Î¾ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÎäµÑ¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÆ°ºîÂ®ÅÙ¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤äÌÓÉÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥³¥ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤âÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÊ¤ä¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Ç¤¤¿Éþ¤«¤éºÙ¤«¤ÊÁ¡°Ý¤òµÛ¤¤¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¥¤êÊý¤äÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÁá¤¯¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡¢ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤Î²óÅ¾²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢Æ°ºî¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÃÙ¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆâÉô¤Ë¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¹þ¤ßÈ¯À¸¤·¤¿Ç®¤Î½èÍý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¾åÁÒ ¸
PC¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿10¿ôÇ¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òWeb¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌç¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥óÁª¤Ó¤Î¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:¾åÁÒ ¸)
¡ÖAll About¡×¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥¬¥¤¥É¤Î¾åÁÒ¸¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¼ÁÌä¡Ë
¡ÖÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê²óÅú¡Ë
ÉÛÃÄ¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾å¤ËÄ¾ÀÜºÜ¤»¤Æ»È¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Î¾å¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Û¥³¥ê¤¬ÆâÉô¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÆâÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ç®¤òÎä¤ä¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½¡Û¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï²¿Ç¯¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¡© ²ÈÅÅ¤Î¼÷Ì¿°ìÍ÷
ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤ÏÆâÉô¤ÎÈ¯Ç®¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÎäµÑÍÑ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÇÆâÉô¤òÎä¤ä¤·¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶õµ¤¤ò³°¤Ë½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉÛÃÄ¤Ê¤É¤Î¥Û¥³¥ê¤ò¶õµ¤¤È°ì½ï¤ËÄ¾ÀÜµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÇºà¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÃÖ¤Êý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤ÎµÛ¤¤¹þ¤ß¸ý¤äÅÇ¤½Ð¤·¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÇ®¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ºî¶È¼«ÂÎ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¥Û¥³¥ê¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¸Î¾ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÎäµÑ¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÆ°ºîÂ®ÅÙ¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤äÌÓÉÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥³¥ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤âÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÛÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÉ¨¤Î¾å¡×¤â´í¸±¡©¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÉ¨¤Î¾å¤Ç»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡¼ï¤äÃå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ÎÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥óÄìÌÌ¤äÂ¦ÌÌ¤Ë¶õµ¤¤ÎµÛ¤¤¹þ¤ß¸ý¤äÅÇ¤½Ð¤·¸ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½À¤é¤«¤¤Éþ¤ÎÁÇºà¤¬¤½¤ì¤é¤Î³«¸ýÉô¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÊ¤ä¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Ç¤¤¿Éþ¤«¤éºÙ¤«¤ÊÁ¡°Ý¤òµÛ¤¤¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¥¤êÊý¤äÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤ËÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤òºÜ¤»¤Æ»È¤Ã¤¿Êý¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£É¨¤Î¾å¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÉ¨¤Î¾å¤ËºÜ¤»¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÁá¤¯¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡¢ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤Î²óÅ¾²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢Æ°ºî¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÃÙ¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆâÉô¤Ë¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¹þ¤ßÈ¯À¸¤·¤¿Ç®¤Î½èÍý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¾åÁÒ ¸
PC¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿10¿ôÇ¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òWeb¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌç¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥óÁª¤Ó¤Î¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:¾åÁÒ ¸)