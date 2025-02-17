Ãæ¹ñ¤ÎÄ¶ÅÁÆ³ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÖËÜ¸»¸ç¶õ¡×¡¢À¤³¦¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬2000Ëü²ó¤òÆÍÇË
Ãæ¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Âè3À¤ÂåÄ¶ÅÁÆ³ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÖËÜ¸»¸ç¶õ¡×¤ÎÀ¤³¦¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬2000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Ãæ¹ñÆÈ¼«¤ÎÎÌ»Ò±é»»Ç½ÎÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹µ¬ÌÏ¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢°Âµ«¾ÊÎÌ»Ò·×»»¹©³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£²Êµ»ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖËÜ¸»¸ç¶õ¡×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë139¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤¦¤ÁÊÆ¹ñ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Ï¾ï¤Ë³¤³°¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Î1°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜ¸»¸ç¶õ¡×¤ÏËÜ¸»ÎÌ»Ò·×»»²Êµ»¡Ê¹çÈî¡Ë¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢72¥Ó¥Ã¥È¤ÎÆÈ¼«Ä¶ÅÁÆ³ÎÌ»Ò¥Á¥Ã¥×¡Ö¸ç¶õ¿Ä¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¿ô¤ä¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥¹»þ´Ö¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤Ç¹ñºÝÀè¿Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë»ê¤ë¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÎÆÈ¼«²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÃæ¹ñ¤Ç¶Ë¤á¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°²ÄÇ½¤«¤ÄÇ¼ÉÊ²ÄÇ½¤ÊÄ¶ÅÁÆ³ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤À¡£
2024Ç¯1·î6Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¡ÖËÜ¸»¸ç¶õ¡×¤Ï33Ëü9000·ï°Ê¾å¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥¹¥¯¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î®ÂÎÎÏ³Ø¡¢¶âÍ»¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌô¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¶È³¦Ê¬Ìî¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜ¸»¸ç¶õ¡×¤ÎÆÈ¼«ÎÌ»Ò±é»»Ç½ÎÏ¤Î³¤³°Í¢½Ð¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë