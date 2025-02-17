¡Ö´í¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤È¤¤¤¿Êý¤¬¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¢¿·´´Àþ¤Ç¹âµé¥Á¥ç¥³¤â¤é¤¦¤â»¿ÈÝ¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¹¤´¤¹¤®¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï2·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·´´Àþ¤Ç¹âµé¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§»³Æâ·ò»Ê¡¢¿·´´Àþ¤Ç¹âµé¥Á¥ç¥³¤â¤é¤¦¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡ª¥Á¥ç¥³¿©¤Ù¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Á¥ç¥³ÅÏ¤·¤¿Êý¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¹âµé¥Á¥ç¥³¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¹¤´¤¹¤®¡ª²ñ¤¨¤ë¤«³Î¿®¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤Î¥Á¥ç¥³»ý¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Î¶À¤À¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤È¤¤¤¿Êý¤¬¡×¡Ö»³Æâ¤µ¤ó¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢°Õ³°¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§»³Æâ·ò»Ê¡¢¿·´´Àþ¤Ç¹âµé¥Á¥ç¥³¤â¤é¤¦¡Û
¡ÖÁ´Éô¿·´´Àþ¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÂçºå»Å»ö¡¡µ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÄº¤¤¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1¡¢2ËçÌÜ¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎVERDY¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGirls Don't Cry¡×¤È¡¢¾±»Ê²Æ»Ò¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Öete¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ë10¸ÄÆþ¤ê¤ÇÀÇ¹þ9500±ß¤È¤¤¤¦¹âµéÉÊ¡£»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¡¡¤Û¤ó¤ÇÈþÌ£¤·¤¹¤®¡¡Á´Éô¿·´´Àþ¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«ÉáÃÊ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë»³Æâ¤µ¤ó¡£14Æü¤Ë¤Ï¡ÖÆæ¤ÎYouTube¡¢¥¹¥®¥Ó¥Ç¥£¥È¥¤¥ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿²Íî¤Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿²Íî¤Á¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)