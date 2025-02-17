¤³¤ì¤¾¡ÖRB¡×¡ª¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬RBÂçµÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òË¬Ìä¡¢¥µ¥¤¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ï¥°¤â
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡£J3¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·Á¤Ç1Ç¯¤Ç½ª¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ2¤ËÉüµ¢¡£RBÂçµÜ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
³«ËëÀï¤ÏNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ë¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÎÆ£°æ°ì»Ö¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-1¤È¾¡Íø¡£RBÂçµÜ¤È¤·¤Æ¤Î½é¿Ø¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿RBÂçµÜ¤À¤¬¡¢¤½¤Î³«ËëÀï¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬Íè¾ì¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò»Ø´ø¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¥í¥Ã¥×»á¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
·àÅª¾¡Íø¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥¯¥í¥Ã¥×»á¤À¤¬¡¢»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Îý½¬¾ì¤Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¾ÂçµÜ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òË¬¤ì¡¢Áª¼ê¤È¤â¸òÎ®¡£ÃË»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢WE¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎµòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë»ÖÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤âË¬¤ì¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥´¥á¥¹»á¤È¤È¤â¤Ë¾Íè¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤â¸òÎ®¡£¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
³«ËëÀï¤ÏNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ë¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÎÆ£°æ°ì»Ö¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-1¤È¾¡Íø¡£RBÂçµÜ¤È¤·¤Æ¤Î½é¿Ø¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
·àÅª¾¡Íø¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥¯¥í¥Ã¥×»á¤À¤¬¡¢»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Îý½¬¾ì¤Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¾ÂçµÜ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òË¬¤ì¡¢Áª¼ê¤È¤â¸òÎ®¡£ÃË»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢WE¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎµòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë»ÖÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤âË¬¤ì¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥´¥á¥¹»á¤È¤È¤â¤Ë¾Íè¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤â¸òÎ®¡£¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é