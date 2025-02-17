ÂÀÍÛÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡ÈÈù¾®¤Ê¡É¥×¥é¥º¥Þ¥¸¥§¥Ã¥È¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂÀÍÛÃµººµ¡¤¬»£±Æ

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¡ÊCredit: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team¡Ë
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Source
ESA - Scientists spot tiny Sun jets driving fast and slow solar windMax Plank Institute - Origin of fast and slow solar wind discoveredChitta et al. - Coronal hole picoflare jets are progenitors of both fast and Alfvénic slow solar wind (Astronomy & Astrophysics)
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