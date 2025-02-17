ÈÈºáÁÈ¿¥µòÅÀ¤Ë1Ëü¿Í´Æ¶Ø¤«¡ÄÊÝ¸î¤Ë¸þ¤±¥¿¥¤Åö¶É¤È20¤«¹ñ°Ê¾å¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¶¨µÄ
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¥¿¥¤¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÊÝ¸î¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¿¥¤Åö¶É¤È³Æ¹ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬17Æü¡¢ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ï¥¿¥¤¤Î·Ù»¡Åö¶É¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤ÎÂç»È´Û´Ø·¸¼Ô¤ä¡¢¹ñÏ¢µ¡´Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤é¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¥¿¥¤¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ·Ï¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤¬³Æ¹ñ¤«¤éÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤ò´Æ¶Ø¤·¡¢º¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ï¤ª¤è¤½1Ëü¿Í¤Ç¡¢¹ñÀÒ¤â30¤«¹ñ¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í31¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯Ç¯2¿Í¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡ÈµòÅÀ¤Ë¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¾Ú¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£