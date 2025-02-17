²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ö²ù¤·¤¤¡¢»ä¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦ÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉãÌÀ¹°¤µ¤ó»àµî¼õ¤±Àîºê¤Ç²ñ¸«
¡¡ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿ÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉãÌÀ¹°¤µ¤ó¤Î»àµî¤ò¼õ¤±¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊìÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê£¸£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö²¿¤«¤à¤Ê¤·¤¤¤·¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤Ã¤È¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£»ä¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Å·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼º°Õ¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÀ¹°¤µ¤ó¤ÏºÊ¤Î²ÅÂå»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢£±£¹£¹£·Ç¯£³·î¤ËÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²Ï¢Íí²ñ¡Ê²ÈÂ²²ñ¡Ë¤ò·ëÀ®¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é³°Ì³¾Ê¤äÊóÆ»µ¡´Ø¤òË¬¤Í¤ë¤Ê¤É¤Îµß½Ð³èÆ°¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¤è¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£±ü¤µ¤Þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É´ØÀ¾¿ÍÆÈÆÃ¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¡¢²¹¤«¤Ê¤´¿Í³Ê¤ÇËÜÅö¤Ë¾þ¤é¤Ê¤¤°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁáµª¹¾¤µ¤ó¡£¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¼¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¿®¤¸¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿»×¤¤¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÌ¼¡¢Â©»Ò¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Í¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÃ¯¤Ç¤âÆ±¤¸¡×¤È¼«¿È¤Î¶¶ø¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£