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4·î15Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
4·î17Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Tokyo Garden Theater
4·î20Æü(Æü)¡¡Taipei¡¦SUB Live House
4·î21Æü(·î)¡¡Taipei¡¦SUB Live House
5·î11Æü(Æü)¡¡London¡¦KOKO
5·î15Æü(ÌÚ)¡¡Paris¡¦Alhambra Théâtre Music-Hall
5·î17Æü(ÅÚ)¡¡Cologne¡¦Luxor
5·î18Æü(Æü)¡¡Berlin¡¦FRANNZ Club
5·î19Æü(·î)¡¡Ghent¡¦Club Wintercircus
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https://eplus.jp/sonic-bridges-tour-2025/
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