東京ディズニーランド・東京ディズニーシーで販売されている「カプセルトイ」

いくつかの種類からどれかひとつがランダムで手に入る、楽しいグッズです。

今回は、そんな「カプセルトイ」から、「フィギュアキーチェーン」を紹介していきます。

東京ディズニーシー/カプセルトイ「フィギュアキーチェーン」

価格:1回500円

種類:全4種

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」

今回紹介するのは、東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」のカプセルトイマシンで手に入れることができる「フィギュアキーチェーン」

東京ディズニランド・東京ディズニーシーのアトラクションなどがモチーフになったフィギュアつきのキーチェーンです。

種類は全部で4種。

チャンドゥ

東京ディズニーシー/アラビアンコーストにあるアトラクション「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」に登場するオリジナルキャラクター「チャンドゥ」デザインのキーチェーン。

バナナの山から顔を出す様子がかわいい☆

ベイマックスのハッピーライド

東京ディズニーランド/トゥモローランドにあるアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」デザインのキーチェーン。

ケアロボット型ライドをアトラクションそのまま再現しています。

ケープコッドの灯台

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロントにあるケープコッドの灯台モチーフのキーチェーン。

「ダッフィー」たちにゆかりのあるケープコッドのランドマークがかわいいミニチュアになりました。

空飛ぶダンボ

東京ディズニーランド/ファンタジーランドにあるアトラクション「空飛ぶダンボ」デザインのキーチェーン。

アトラクションのライドをそのまま表現しています。

アトラクションや名所がフィギュアに!

東京ディズニーシー/カプセルトイ「フィギュアキーチェーン」の紹介でした☆

