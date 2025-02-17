Q. ¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤È±ÉÍÜ²Á¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
Q. ¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤È±ÉÍÜ²Á¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©Q. ¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¿©ÉÊ¤ò²¹¤á¤ë¤È¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä´Íý¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
A. ¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÄ´ÍýË¡¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢±ÉÍÜ²Á¤ÎÄã²¼¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ç¤¹ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ï¡¢Â¾¤ÎÄ´ÍýË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±±ÉÍÜ²Á¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢±ÉÍÜ²Á¤ÎÄã²¼¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ´ÍýË¡¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±ÉÍÜ²Á¤ÎÂ»¼º¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯ÉÝ¤¤¡×¡Ö¿©ÉÊÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤¬Í³²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤Ï¤¿¤À¿åÊ¬¤ò¿¶Æ°¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÇ®¤·¤¿¿©ÉÊÆâ¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Àµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯±ÉÍÜ¤¬¼è¤ì¤ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)