¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Û¡Ö¥Þ¥ê¡¼¡×¤¬¼çÌò¡ª ¥á¥¾¥Õ¥ë¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬²Ä°¦¤¹¤®¢ö
Maison de FLEUR¡Ê¥á¥¾¥ó ¥É ¥Õ¥ë¡¼¥ë¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Þ¥ê¡¼¤¬¼çÌò¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¡ª¡¡Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
¥Þ¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¡Ê1972Ç¯ÆüËÜ¸ø³«¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ñ¥ê¤Ë½»¤àÂç¶â»ý¤Á¤Î¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥ß¡¼¥æÉØ¿Í¤Î»ô¤¤¥Í¥³¡£¥À¥Ã¥Á¥§¥¹¤Î3É¤¤Î»Ò¥Í¥³¤Î¤¦¤Á¤Î1É¤¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ª¡¼¥º¡¢¥È¥¥¥ë¡¼¥º¤È¤¤¤¦·»Äï¤¬¤¤¤ë¡£Êì¤ÈÆ±¤¸Çò¤¤ÌÓ¤Î°¦¤é¤·¤¤»ó¥Í¥³¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢¤â¤¦°ì¿ÍÁ°¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¤Î¤Ä¤â¤ê¡£Àî¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÌîÎÉ¥Í¥³¤Î¥ª¥Þ¥ê¡¼¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Èà¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¡¼¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Maison de FLEUR¤ÎDisney Collection¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Þ¥ê¡¼¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¥°2·¿¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¥Á¥ã¡¼¥à¤ÎÁ´4·¿¤¬¡¢2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎMaison de FLEURÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¡¢EC¥µ¥¤¥È¡ÖSTRIPE CLUB¡×¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤È¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Á¥å¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿´Å¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤ä¥Þ¥ê¡¼¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿µ¯ÌÓÁÇºà¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢µ¯ÌÓÁÇºà¤Î¥Þ¥ê¡¼¤Î»É½«¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤½¤¦¤Êµ¯ÌÓÁÇºà¤¬ËÜÂÎ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Þ¥ê¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿ÉÕÂ°¥Á¥ã¡¼¥à¤È¥Ñ¡¼¥ë¥ê¥Ü¥ó¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¥Õ¥ê¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥ê¡¼¤ò¤ª½Ð³Ý¤±¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¢ö
¡ä¡ä¡ä¤á¤Á¤ã¥«¥ï¢ö ¥á¥¾¥Õ¥ë¤Î¥Þ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËDisney
¥Þ¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¡Ê1972Ç¯ÆüËÜ¸ø³«¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ñ¥ê¤Ë½»¤àÂç¶â»ý¤Á¤Î¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥ß¡¼¥æÉØ¿Í¤Î»ô¤¤¥Í¥³¡£¥À¥Ã¥Á¥§¥¹¤Î3É¤¤Î»Ò¥Í¥³¤Î¤¦¤Á¤Î1É¤¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ª¡¼¥º¡¢¥È¥¥¥ë¡¼¥º¤È¤¤¤¦·»Äï¤¬¤¤¤ë¡£Êì¤ÈÆ±¤¸Çò¤¤ÌÓ¤Î°¦¤é¤·¤¤»ó¥Í¥³¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢¤â¤¦°ì¿ÍÁ°¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¤Î¤Ä¤â¤ê¡£Àî¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÌîÎÉ¥Í¥³¤Î¥ª¥Þ¥ê¡¼¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Èà¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤È¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Á¥å¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿´Å¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤ä¥Þ¥ê¡¼¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿µ¯ÌÓÁÇºà¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢µ¯ÌÓÁÇºà¤Î¥Þ¥ê¡¼¤Î»É½«¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤½¤¦¤Êµ¯ÌÓÁÇºà¤¬ËÜÂÎ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Þ¥ê¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿ÉÕÂ°¥Á¥ã¡¼¥à¤È¥Ñ¡¼¥ë¥ê¥Ü¥ó¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¥Õ¥ê¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥ê¡¼¤ò¤ª½Ð³Ý¤±¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¢ö
¡ä¡ä¡ä¤á¤Á¤ã¥«¥ï¢ö ¥á¥¾¥Õ¥ë¤Î¥Þ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËDisney