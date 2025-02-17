Ä»¼è¸©¡¢¡Ö2ÇÏÎÏ¡×¤ËÆÈ¼«µ¬À©¡¡Î©¸õÊä»þ¤ËÀëÀÀ½ñÄó½Ð¤Î°Æ¤¬¼´
¡¡Â¾¸õÊä¤ÎÅöÁª¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö2ÇÏÎÏ¡×¤ÎÁªµó±¿Æ°¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Ä»¼è¸©¤¬ÆÈ¼«µ¬À©¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´ØÏ¢¤Îµ¬Â§¡¦µ¬Äê¤ò²þÀµ¤·¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤ËÀëÀÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ë°Æ¤¬¼´¡£¡ÖÂ¾¼Ô¤ÎÁªµó±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤òÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬17Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¾òÎã²þÀµ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢µÄ²ñ¤ÎµÄ·è¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä»¼è¸©¤ÎÊ¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¤Ï17Æü¡¢2ÇÏÎÏÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÁªË¡¤ËÄñ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬2ÇÏÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Îµ¬À©¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¡×¤ÈÉÕÂ§¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¸øÁªË¡²þÀµ°Æ¤ò¶á¤¯Äó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¡£Ë¡²þÀµ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸©¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¿°æ»á¤Ï2ÇÏÎÏÁªµó¤ò½ä¤ê¡Ö¤¢¤¿¤«¤â¤Ç¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ»ÄÇ°¤À¤·¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÅÚÂæ¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤ÏÅ¬Àµ¤ÊÁªµó¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Áªµó±¿Æ°¤ÈÌµ´Ø·¸¤ÊÆ±°ì¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÂçÎÌ¤ËÄ¥¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¾òÎã¤âºòÇ¯À©Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£