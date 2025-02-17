ËÌÂ¼¾¢³¤¡õ²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÁ°¤Ë½é¶¦±é¤·¤¿¾×·âºî¤Ç¶¦´¶¡¡¡È¥¯¥º¤È¥ï¥ë¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡É±Ç²è
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¡Ê3·î20Æü¸ø³«¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê3·î31Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤¹¤ëËÌÂ¼¤È²Ï¹ç¤À¤¬¡¢ËÜ±Ç²è¤¬½é¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ªÆ©¤±´¶¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°ËÆ£ËüÍý²Ú
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè37²ó²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡Ö¥¯¥º¤È¥ï¥ë¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÀ÷°æ°Ù¿Í»á¤Î·æºî¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¾×·â¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ËÌÂ¼¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤â¡¢µ¤¼å¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤ËÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦º´¡¹ÌÚ¼é¤ò±é¤¸¡¢²Ï¹ç¤Ï¿§»Å³Ý¤±¤Çº´¡¹ÌÚ¤òÈÈºá¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤æ¤¯°é»ùÊü´þÀ£Á°¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦°¦Èþ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë´°À®¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤Ê¤È¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤±Ç²è¤À¤Ê¤È¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìø°æ¿ó¤ò±é¤¸¡¢²Ï¹ç¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎËå¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡¢2¿Í¤ÏËÜºî¤Ç½é¶¦±é¡£²Ï¹ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¼Çµï¤äºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¿´¤«¤é¤¹¤´¤¯¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌÂ¼¤Ï²Ï¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¸«¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÙ¤¬¶á¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê36¡Ë¡¢ÌÚÆîÀ²²Æ¡Ê39¡Ë¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¡Ê28¡Ë¡¢Ëè·§¹îºÈ¡Ê37¡Ë¡¢ÀýÆâÌ´ºÚ¡Ê24¡Ë¡¢¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ªÆ©¤±´¶¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°ËÆ£ËüÍý²Ú
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè37²ó²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡Ö¥¯¥º¤È¥ï¥ë¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÀ÷°æ°Ù¿Í»á¤Î·æºî¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¾×·â¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ËÌÂ¼¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤â¡¢µ¤¼å¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤ËÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦º´¡¹ÌÚ¼é¤ò±é¤¸¡¢²Ï¹ç¤Ï¿§»Å³Ý¤±¤Çº´¡¹ÌÚ¤òÈÈºá¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤æ¤¯°é»ùÊü´þÀ£Á°¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦°¦Èþ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìø°æ¿ó¤ò±é¤¸¡¢²Ï¹ç¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎËå¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡¢2¿Í¤ÏËÜºî¤Ç½é¶¦±é¡£²Ï¹ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¼Çµï¤äºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¿´¤«¤é¤¹¤´¤¯¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌÂ¼¤Ï²Ï¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¸«¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÙ¤¬¶á¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê36¡Ë¡¢ÌÚÆîÀ²²Æ¡Ê39¡Ë¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¡Ê28¡Ë¡¢Ëè·§¹îºÈ¡Ê37¡Ë¡¢ÀýÆâÌ´ºÚ¡Ê24¡Ë¡¢¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£