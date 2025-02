シリーズ第5弾となる主演舞台『ワールドトリガー the Stage』B級ランク戦最終決戦編への出演を控える俳優・溝口琢矢が、『溝口琢矢 2025-2026カレンダー“みぞ宅”~とある日の日常~』を発売することが決定した。

参考:【写真】溝口琢矢の日常の1コマが垣間見える『2025-2026カレンダー』先行カット

2024年は舞台『緑に満ちる夜は長く…』や『あいつが上手で下手が僕で -決戦前夜篇-』、『彼方からのうた -SONG FROM FAR AWAY-』など多数の舞台へ出演し、更なる飛躍が期待される溝口の今しか見れない写真が満載だ。

これまで「旅」をテーマにしたカレンダーを発売しており、2020年に京都、大阪、神戸、2021年に群馬、2022年には屋久島、2023年には伊勢・志摩を訪れ、5作目となる2024年カレンダーでは『"みぞたび" ~祝!5周年・福井編~』として、"みぞたび"5周年の節目を迎えている。

6作目となる今作は、これまでの自由気ままに全国を旅する様子を収めたカレンダーから一転、「次なる旅を控えた、とある日の溝口琢矢の日常」を収めたカレンダーとなった。

『溝口琢矢 2025-2026カレンダー“みぞ宅”~とある日の日常~』は、アーティストオンラインショップ「アスマート(A!SMART)」にて本日2025年2月17日(月)21時より、直筆サインの特典付きで先行予約受付がスタートする。

さらに、カレンダーの発売を記念して、5月17日(土)に渋谷、5月18日(日)に池袋にてカレンダー発売記念お渡し会を開催することが決定した。 <2025年2月17日(月)21:00~2025年5月6日(火・休)22:00(入金終了23:00)>までにHMV&BOOKS online にて対象商品を購入した人が参加できる。参加方法など詳細は、HMV&BOOKS onlineを確認しよう。

また、大阪でのお渡し会やオンラインお話会も実施予定となっている。日程等決まり次第、溝口琢矢オフィシャルSNS等で告知される予定だ。併せてチェックしよう。

◆溝口琢矢 コメント皆さんは自宅は好きですか?僕は好きです。僕にとって自宅は、心から安らげる場所であり自分を解放できる場所であり、そして準備をする場所です。誰にも見せない秘密基地的な。これまで5年間「みぞたび」として「旅」をしてきて、その土地や人と素敵な出会いをたくさんしてきました。どの旅も特別で楽しい思い出ばかりです。30歳を迎える今年は、新しい試みとしてタイトルを「みぞたび」から「みぞ宅」とし、これまで見せてこなかった<自宅>で“次の旅”の準備をしているような「とある日常」を撮影していただきました。今まで以上にリラックスした表情の溝口をお楽しみください!今年度もよろしくお願いいたします!!

◆溝口琢矢 プロフィール1995年5月9日生まれ。2007年に俳優デビュー。同年公開の映画『劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生!』で仮面ライダーミニ電王 / 小太郎(少年期の野上良太郎)役を演じ話題に。その後、映画・ドラマ・舞台を中心に様々な分野で活動。主演舞台に「Being at home with Claude ~クロードと一緒に~」(21)、「ワールドトリガー the Stage」シリーズ(21・22・23・24)、「仮面山荘殺人事件」(24)など。近年の主な出演作に、ドラマ「アリバイ崩し承ります」(20・EX)「天使の耳~交通警察の夜」(24・NHK)「あいつが上手で下手が僕で シーズン2」(24・NTV)、舞台「モダンボーイズ」(21)、「あいつが上手で下手が僕で」シリーズ(22・24)「緑に満ちる夜は長く…」(24)などがある。2025年4月より上演される、主演舞台「ワールドトリガー the Stage」B級ランク戦最終決戦編への出演が控えている。

◆商品詳細『溝口琢矢 2025-2026カレンダー“みぞ宅”~とある日の日常~』【仕様】 A5サイズ/カードタイプ卓上カレンダー/表紙+25枚/両面印刷/2025.4.1~2026.3.31【発行元】 アミューズ【発売日】 2025年3月【価格】 3,000円(税込)

◆販売情報カレンダー購入特典 ◎特典:期間内に対象店舗にて注文のすべてのカレンダーに直筆サインを入れてお届け。 さらに抽選で10名に「オフショットチェキ」をつけてお届け。【対象店舗】A!SMART【対象期間】2025年2月17日(月)21:00 ~ 2025年2月28日(金)23:59までのご注文分

◆カレンダー発売記念イベントカレンダーの発売を記念して、「お渡し会」の対面イベントが開催決定!対象期間内にHMV&BOOKS onlineにてカレンダーを注文した人に、イベントへの参加が案内される。

【イベント内容】1冊券:溝口琢矢本人より、対面式でカレンダー1冊をお渡し2冊券:溝口琢矢とスマホ2ショット撮影

【開催日時・場所】5月17日(土)11:00~予定 東京-渋谷 HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース5月18日(日)11:30~予定 東京-池袋 HMVエソラ池袋 イベントスペース

【受付期間】2025年2月17日(月)21:00~2025年5月6日(火・休)22:00(入金終了23:00)※上記の受付期間内でも、規定枚数に達し次第、受付は終了させていただきます。

(文=リアルサウンド ブック編集部)