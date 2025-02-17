°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡¡¡Èµ×¡¹¡É¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤«¤Ã¤³²Ä°¦¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ê25¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ×¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡¢Åê¹Æ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤Ì¡£³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Á¤é¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿°Ë¸¶¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡È2025¡¡Happy¡¡New¡¡Year¡É¤ÎÊ¸»ú¤ò1¤Ä1¤Ä¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Çºî¤Ã¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶á±Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¥«¥á¥é¤ò¤«¤Þ¤¨¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÅê¹Æ´ò¤·¤¤¤è¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÉ÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡ÖÉþ¤«¤Ã¤³²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£