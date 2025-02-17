¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×Ë«¤á¤é¤ì¤½¤¦♡¡Ú40¡¦50Âå¡Û¼¡²ó¥ªー¥Àー¤·¤¿¤¤¡ª¡Ö´Ý¤ß¥·¥çー¥È¡×
40¡¦50Âå½÷À¤¬¡¢¥·¥çー¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢½÷À¤é¤·¤¤´Ý¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡Öplum ginza ¶äºÂÅ¹¡×¤Î@riku_0407¤µ¤ó¤ÎInstagramÅê¹Æ¤«¤é¡¢¼ó¸µ¥¹¥Ã¥¥ê & ²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö´Ý¤ß¥·¥çー¥È¡×4Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÈ±¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¤È¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼ó¸µ¥¹¥Ã¥¥ê & ¤³¤Ã¤¯¤ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î´Ý¤ß¥·¥çー¥È
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ó¼þ¤ê¤òÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿´Ý¤ß¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Ç¤¹¡£¡ÖÎØ³Ô¡¢ÆÃ¤Ë³Ü¼þ¤ê¤Î¤æ¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ±¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¼ó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼ó¤ÎºÙ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤¬³ð¤¦¤«¤â¡£È±¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ý¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢Äø¤è¤¤´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤°õ¾Ý¤â±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡£
¤Ò¤··Á¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤»¾®´é¸«¤¨¡ý
ËË¤Î¼þ¤ê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò½Ð¤·¡¢¼ó¸µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤Ó¤ì¤ë¤Ò¤··Á¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Ê¤é¡¢È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ÈÎØ³Ô¤È¤Î»ë³Ð¸ú²Ì¤Ç¡¢¾®´é¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ï´Ý¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Æ¬¤Î·Á¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï´Ý¤¯¡¢¤½¤ì¤è¤ê²¼¤Ï¶ßÂ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤È¸åÆ¬Éô¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¸«¤»¤é¤ì¤½¤¦¡£
¹¤¬¤ê¡¦¥¯¥»¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¹õÈ±¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö
@riku_0407¤µ¤ó¤¬¡Ö¹¤¬¤ê¡¢ÊÊ¡¢À¸¤«¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¡£´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ËÄñ¹³´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¥·¥çー¥È¤Ê¤é¡¢¹õÈ±¤Ç¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤»¤¬³ð¤¦¤Ï¤º¡£È±¤Î¥¯¥»¤ä°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¹¤¬¤ê¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
Ë»¤·¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´Ý¤ß¥·¥çー¥È
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î´Ý¤ß¥·¥çー¥È¡£È±¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤Á°È±¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¥çー¥È¤ä¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£@riku_0407¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥äー¤Î¤ß¤Ç¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇºÆ¸½Î¨100%¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬´°À®¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ë»¤·¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤ÏÍýÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¥é¥Õ¤Ë»Å¾å¤²¤¿Ê·°Ïµ¤¤â¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤»¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@riku_0407ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤