ÍµÈ¹°¹Ô¡¢´§ÈÖÁÈSP¤Ç·Ý¿Í¤Ë¡ÈÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¡É¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡ÖÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê49¡Ë¤¬17Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¡Ê¿åÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¡É¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë2»þ´ÖSP¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Àè¹ÔÆ°²è¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÊý¤ÏÂç¾æÉ×¤«?¤·¤Æ¤ë¤È¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÌÔ¥¤¥¸¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¾¤Ë¤¤¤ë¤«?¡×¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò»Ø¤Çº¹¤¹¤È¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÎÀ¼¤¬¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£