£¹ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¦µþ¶ËÉ÷ÅÍ¡¡ÁêÊý¡¦¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¤Î»×¤¤ÂåÊÛ¡Ö»öÌ³½ê¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦£¹ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤Îµþ¶ËÉ÷ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÁêÊý¡¦¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤à¤é¤Ï°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¸«¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°µÙ»ß¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯Ä°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤Ï£±£µÆü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡££²£°£±£¹Ç¯Ëö¤ËÂç³Ø»þÂå¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢£²£°Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¡Ö£±Ç¯´Ö¤Û¤ÉÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼Õºá¡£¤³¤Á¤é¤â½Ð±éÈÖÁÈ¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡µþ¶Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¡ÖÅö»ö¼Ô¤¬²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤ÇÂå¤ï¤ê¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÆâÍÆ¤ÇÂÐ±þ¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»öÌ³½ê¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£