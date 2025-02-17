°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤ÎÇ¯Íø0.1¡ó¤Ë1000Ëü±ßÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°ì½µ´Ö¸å¤ÎÍøÂ©¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª»È¤ï¤Ê¤¤¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤Ë1000Ëü±ßÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1000Ëü±ß¡ßÇ¯Íø0.1¡ó¡ÊÀÇ°ú¸å0.079¡ó¡Ë¡ß7/365¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ì½µ´Ö¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÍøÂ©³Û¤Ï¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç151±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼è°ú¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¶âÍø¤Î¾å¾è¤»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î¤¢¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶âÍø¤¬¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬¤ÎÍÂÆþ¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ´üÅù¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¹â¤¤¶âÍø¤ÇÍÂ¤±Æþ¤ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÍÂÆþ¶â³Û¤¬1000Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤â1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶âÍø¤Ëº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶ä¹Ô¤Î¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸µËÜÊÝ¾Ú¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÊ¬»¶¤·¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¡¢¶âÍø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µÅù¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª»È¤ï¤Ê¤¤¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Q¡§°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤ÎÇ¯Íø0.1¡ó¤Ë1000Ëü±ßÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°ì½µ´Ö¸å¤ÎÍøÂ©¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤ÎÇ¯Íø0.1¡ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤³¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë1000Ëü±ßÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°ì½µ´Ö¸å¤ÎÍøÂ©¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÊK¤µ¤ó¡Ë
A¡§°ì½µ´Ö¸å¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤ëÀÇ°ú¤¸å¤ÎÍøÂ©³Û¤Ï151±ß¤Ç¤¹Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î1¤Ä¤Ë°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÄê´üÍÂ¶â¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤ÍøÎ¨¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ÎÍøÂ©¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤Ë1000Ëü±ßÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1000Ëü±ß¡ßÇ¯Íø0.1¡ó¡ÊÀÇ°ú¸å0.079¡ó¡Ë¡ß7/365¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ì½µ´Ö¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÍøÂ©³Û¤Ï¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç151±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü¤ÇÍøÎ¨¤Î¹â¤¤ÍÂÆþÀè¤Ê¤é¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥Á¥§¥Ã¥¯°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤¬Ëþ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î1000Ëü±ß¤¹¤°¤Ë»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤Ï¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¶ä¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼è°ú¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¶âÍø¤Î¾å¾è¤»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î¤¢¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶âÍø¤¬¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬¤ÎÍÂÆþ¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ´üÅù¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¹â¤¤¶âÍø¤ÇÍÂ¤±Æþ¤ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¬»¶¤·¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤âÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä°ÊÁ°¤Ï1000Ëü±ß°Ê¾åÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1000Ëü±ßÌ¤ËþÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤È¤¤è¤ê¤â¡¢¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÍÂÆþ¶â³Û¤¬1000Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤â1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶âÍø¤Ëº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì½µ´ÖÄê´üÍÂ¶â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶ä¹Ô¤Î¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸µËÜÊÝ¾Ú¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÊ¬»¶¤·¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¡¢¶âÍø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µÅù¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)