ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤¬¥Æ¥ìÄ«¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¡Ö»öÂÖ¤ËÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¢¤ë¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡×¤¬17Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤Î¡Ö±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1»þ56Ê¬¡Ë½Ð±é¤È¡¢¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê45¡Ë¤Î¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ34Ê¬¡Ë½Ð±é¤òÅöÌÌ¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹âÈæÎÉ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¼Õºá¡£¤¯¤Ü¤¿¤â°ìÉô¤Ç´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤¬ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ËÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤â¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤´½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£