LUNA SEAが、2月22日・23日の東京ドーム公演開催を記念して、“伝説の東京ドームライヴ2公演”の映像作品を期間限定でYouTubeにてプレミア公開することが決定した。東京ドーム公演前日の2月21日18時からは、2007年12月24日に終幕後、1夜限りの復活ライヴとして開催された<GOD BLESS YOU 〜One Night Déjàvu〜>を。

■<LUNA SEA / GLAY The Millennium Eve 2025>

2025年2月22日(土) 東京ドーム

open16:00 / start18:00



2025年2月22日(土) 東京ドームopen16:00 / start18:00

■<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-「LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-」>

2025年2月23日(日/祝) 東京ドーム

open15:00 / start17:00



2025年2月23日(日/祝) 東京ドームopen15:00 / start17:00

関連リンク

◆LUNA SEAライヴ映像作品 特設サイト

◆LUNA SEA オフィシャルサイト

◆LUNA SEA オフィシャルX

◆LUNA SEA オフィシャルInstagram

◆LUNA SEA オフィシャルFacebook

◆LUNA SEA オフィシャルYouTubeチャンネル

◆LUNA SEA オフィシャルサイト◆LUNA SEA オフィシャルX◆LUNA SEA オフィシャルInstagram◆LUNA SEA オフィシャルFacebook◆LUNA SEA オフィシャルYouTubeチャンネル

東京ドーム公演を終えた翌週末の3月1日18時からは、2010年に本格的な復活を果たしたREBOOTツアーのファイナル公演<20th ANNIVERSARY WORLD TOUR REBOOT-to the New Moon- 24th December, 2010 at TOKYO DOME>の映像作品がそれぞれ無料公開される。約15年ぶりの東京ドーム2days公演を挟み公開されるという、まさに前夜祭と後夜祭ともいえる今回の企画。プレミア公開では視聴者がリアルタイムでチャットを楽しむこともできる。さらに、新作ライヴBlu-ray 6作品のリリースを記念して、2月17日より新作からの見どころを切り抜いたショート動画の数々も順次公開されていく。平日に毎日1本ずつの動画を6週間に渡って計30本、オフィシャルYouTubeチャンネル等で連続投稿していくとのことだ。