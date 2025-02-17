LUNA SEA¡¢ÅÁÀâ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥ô2¸ø±é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£¿·ºî¥é¥¤¥ôBlu-ray6ºîÉÊ¤«¤é¤â¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èÏ¢Â³Åê¹Æ
LUNA SEA¤¬¡¢2·î22Æü¡¦23Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÈÅÁÀâ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥ô2¸ø±é¡É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±éÁ°Æü¤Î2·î21Æü18»þ¤«¤é¤Ï¡¢2007Ç¯12·î24Æü¤Ë½ªËë¸å¡¢1Ìë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¥é¥¤¥ô¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãGOD BLESS YOU ¡ÁOne Night Déjàvu¡Á¡ä¤ò¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿Íâ½µËö¤Î3·î1Æü18»þ¤«¤é¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿REBOOT¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡ã20th ANNIVERSARY WORLD TOUR REBOOT-to the New Moon- 24th December, 2010 at TOKYO DOME¡ä¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Ìó15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à2days¸ø±é¤ò¶´¤ß¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ°Ìëº×¤È¸åÌëº×¤È¤â¤¤¤¨¤ëº£²ó¤Î´ë²è¡£¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¥é¥¤¥ôBlu-ray 6ºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î17Æü¤è¤ê¿·ºî¤«¤é¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¿ô¡¹¤â½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¿Æü¤ËËèÆü1ËÜ¤º¤Ä¤ÎÆ°²è¤ò6½µ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·×30ËÜ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅù¤ÇÏ¢Â³Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¡ãLUNA SEA / GLAY The Millennium Eve 2025¡ä
open16:00 / start18:00
¢£¡ãLUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-¡ÖLUNATIC TOKYO 2025 -¹õÉþ¸ÂÄêGIG-¡×¡ä
open15:00 / start17:00
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡LUNA SEA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡LUNA SEA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡LUNA SEA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡LUNA SEA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡LUNA SEA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë