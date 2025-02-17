¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û°éÀ®º¸ÏÓ¤Î¾±»Ê¤¬µð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¼«Ê¬Í¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡£±£¸Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦µð¿ÍÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯Í½Äê¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦¾±»ÊÍÛÅÍÅê¼ê¤¬£±£·Æü¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç£²£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£¸¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£µ¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î£±£±Æü¡¦ÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢£²²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤±¤óÀ©Îý½¬¤Ê¤É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿°éÀ®£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¼«Ê¬Í¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÀèÈ¯¤Ê¤Î¤Ç¥²¡¼¥à¤òºî¤ë»ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤¬¡Ö»ÙÇÛ²¼¤Ë£±ÈÖ¶á¤¤Áª¼ê¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹Â¸ºß¤Ï°éÀ®Åê¼êÍ£°ì¤Î£ÁÈÉ¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¡£µð¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¸¶£±·³¥Á¡¼¥ÕÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢£°¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿£±£²£²ÈÖ¤Ï¡Ö£ÁÈÉ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤ä¤ë¤Ù¤»ö¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿µð¿Í¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¡£¤¹¤´¤¤Êý¡¹¡¢Ì¾Á°Éé¤±¤·¤½¤¦¤ÊÊý¡¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Ã¯¤È¤«Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬Ã¯¤È¤«¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£