今が旬のいちごを堪能！ ホテルで楽しむいちごアフタヌーンティー10選

ホテルグルメに詳しいグルメジャーナリストの東龍さんが、今季おすすめのいちごアフタヌーンティーを教えてくれました!

みんな大好き、いちごの季節真っただ中! かわいくておいしいいちごを、思う存分味わえるアフタヌーンティーを紹介します。ホテルによってさまざまな紅茶を楽しめるので、紅茶好きの方もぜひ!

教えてくれる人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方や飲食店の課題まで、独自の切り口でわかりやすい記事を執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントも多数。

1. フォーシーズンズホテル東京大手町「THE LOUNGE」

ウィンターストロベリーアフタヌーンティー

ウィンターストロベリーアフタヌーンティー 7,800円〜

ホテル開業以来初の大幅リニューアル。新しく生まれ変わった新アフタヌーンティーの提供が始まりました。できたての温かいセイボリーも楽しめます。

東龍さん

人気店「est」のペストリーシェフ、ミケーレ・アッバテマルコ氏が手掛ける、フランス風の洗練されたアフタヌーンティー。

※2月28日まで

2. ホテル雅叙園東京「New American Grill “KANADE TERRACE”」

いちごアフタヌーンティー

いちごアフタヌーンティー 6,600円 / カクテル付 8,360円/ グラスシャンパーニュ付 8,470円(サービス料別)

<店舗情報>◆THE LOUNGE住所 : 東京都千代田区大手町1-2-1 フォーシーズンズホテル東京大手町 39FTEL : 050-5457-3991

2025年最初となるアフタヌーンティー。季節替わりのホテルオリジナルブレンドティーも選べます。

東龍さん

扇形の3段スタンドが印象的です。「柚子と苺の羊羹」や「苺ほうじ茶」など、和を感じさせるアイテムがあるのが特長。

※3月14日まで

3. コンラッド東京「トゥエンティエイト」

ストロベリー・アフタヌーンティー “セレブレーション”

ストロベリー・アフタヌーンティー “セレブレーション” 平日 7,900円、土日祝日 8,500円

<店舗情報>◆New American Grill “KANADE TERRACE”住所 : 東京都目黒区下目黒1-8-1 目黒雅叙園TEL : 050-3188-7570

東龍さん

食べる宝石と称される宮城県産「ミガキイチゴ」や、いちごの王様「あまおう」、甘みが特徴の栃木県産「とちあいか」など、各地のいちごを一度に楽しめます。

※2月28日まで

4. ザ・ペニンシュラ東京「ザ・ロビー」

ストロベリー アフタヌーンティー

ストロベリー アフタヌーンティー 平日 10,000円(モクテル1杯付き)、土日祝 12,000円(モクテル1杯&苺のパスアラウンド付き) 写真:お店から

<店舗情報>◆バー&ラウンジトゥエンティエイト コンラッド東京住所 : 東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド 東京 28FTEL : 050-5589-7073

東龍さん

エグゼクティブ ペストリーシェフのパスカル・シャルデラ氏のスイーツはどれもミニサイズで食べやすいです。“鳥かごスタンド”もほかにはありません。

※3月14日まで

5. ANAインターコンチネンタルホテル東京「アトリウムラウンジ」

ストロベリー・アフタヌーンティー

ストロベリー・アフタヌーンティー(2月) 8,396円

<店舗情報>◆ザ・ロビー住所 : 東京都千代田区有楽町1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京 1FTEL : 03-6270-2888

東龍さん

1月から4月まで毎月異なるテーマで展開し、2月はバレンタインデーにぴったりなストロベリー&チョコレート。円形スタンドが印象的です。

ストロベリー・アフタヌーンティー(3月) 8,396円

3月は「ストロベリー&さくら」がテーマになります。

※4月30日まで

6. アンダーズ 東京「ザ タヴァン グリル&ラウンジ」

ストロベリーアフタヌーンティー

ストロベリーアフタヌーンティー 7,020 円(サービス料別)

<店舗情報>◆アトリウムラウンジ住所 : 東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京TEL : 03-3505-1185

東龍さん

“あまおう”などのプレミアムいちごをふんだんに使用。ストロベリー風味を含む「チョコレートバー」(好みの量で割って楽しめるチョコレート)のテーブルサービスも初登場します。

※2月19日から2月28日まで

7. シャングリ・ラ 東京「ザ・ロビーラウンジ」

ストロベリーハート・アフタヌーンティー

ストロベリーハート・アフタヌーンティー 8,580円

<店舗情報>◆ザ タヴァン グリル&ラウンジ住所 : 東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ アンダーズ 東京 51FTEL : 03-6830-7739

東龍さん

スイーツとセイボリーは、ハートをモチーフに。2種類の生地でつくられたチョコレートストロベリースコーンがユニーク。

※3月14日まで

8. ヒルトン東京「バー&ラウンジ ZATTA」

ストロベリープティ・ブーランジェリー

ストロベリープティ・ブーランジェリー 平日6,000円、土日祝日6,700円

<店舗情報>◆ザ・ロビーラウンジ住所 : 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 シャングリ・ラ 東京 28FTEL : 050-5868-6583

東龍さん

パンが主役のアフタヌーンティー。ストロベリーパンをはじめとした9種類のパンなどが楽しめ、華やかなフラワーボックスで提供。

※4月中旬頃まで

9. ザ・プリンス パークタワー東京「ロビーラウンジ」

Pinky Strawberry Afternoon Tea

Pinky Strawberry Afternoon Tea 7,500円

<店舗情報>◆バー&ラウンジ ZATTA ヒルトン東京住所 : 東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 2FTEL : 050-5594-2672

ピンク×白×赤の3色で彩られ、写真映えするかわいらしいアフタヌーンティーです。

東龍さん

国産白いちご“淡雪”といちごの王様“あまおう”がメイン。ドリンクは3時間も飲み放題です。

※2月28日まで

10. ウェスティンホテル東京「ザ・ラウンジ」

ベリー ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー

ベリー ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー 7,500円(サービス料込)

<店舗情報>◆ロビー ラウンジ住所 : 東京都港区芝公園4-8-1 ザ・プリンス パークタワー東京 1FTEL : 03-5400-1111

TWG Teaの8種類の紅茶をポットで楽しめるほか、コーヒーやアイスティーも用意。

東龍さん

平日限定で、ストロベリーを中心としたベリースイーツが味わえます。特注のギリシャ「グラススタジオ」製プレートで提供。

※1日限定30食、4月30日まで

<店舗情報>◆ザ・ラウンジ住所 : 東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 1FTEL : 050-5590-7927

※価格はすべて税込です。

写真:お店から

文:東龍、食べログマガジン編集部

