内山 葉子登壇！セリスタ『Sunday Wellness Breeze』 Season 30 Summer version

セリスタは、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に参加無料のオンラインZoomセミナー『Sunday Wellness Breeze』を開催しており、2025年6月29日(日)から「Season 30 Summer version」として、臨床や研究の第一線で活躍している各分野における第一人者の著名な先生方による全6 Stageを開催します。

セリスタ『Sunday Wellness Breeze』 Season 30 Summer version

セリスタは、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に参加無料のオンラインZoomセミナー『Sunday Wellness Breeze』を開催しており、2025年6月29日(日)から「Season 30 Summer version」として、臨床や研究の第一線で活躍している各分野における第一人者の著名な先生方による全6 Stageを開催します。

1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時となります。

●Sunday Wellness Breeze Season 30 Stage 1 Episode 175

2025年6月29日(日)10:00〜12:00

『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』

内山 葉子 先生 / Dr. Yoko Uchiyama

葉子クリニック / 院長

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_foru3jaOTqeSWdXvmiHjxw#/registration

●Sunday Wellness Breeze Season 30 Stage 2 Episode 176

2025年7月6日(日)10:00〜12:00

『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』

坪内 利江子 先生 / Dr. Rieko Tsubouchi

銀座スキンクリニック / 院長

一般社団法人日本美容内科学会 / 理事

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wkEmPNXZQM6Pd5tpxzRgOA#/registration

●Sunday Wellness Breeze Season 30 Stage 3 Episode 177

2025年7月27日(日)10:00〜12:00

『ミトコンドリア治療戦略 水素/NMN/NAD+を交えて』

辻 直樹 先生 / Dr. Naoki Tsuji

医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長

一般社団法人 臨床水素治療研究会 / 代表理事

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_babr_0M2T-ia-9fRkAEdCQ#/registration

●Sunday Wellness Breeze Season 30 Stage 4 Episode 178

2025年8月3日(日)10:00〜12:00

『S-アリルシステインに着目したニンニクの健康増進作用とそのメカニズム』

小菅 康弘 先生 / Dr. Yasuhiro Kosuge

日本大学薬学部薬理学研究室 / 教授

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Qr9m4C5bRvyCY7vcRGEInQ#/registration

●Sunday Wellness Breeze Season 30 Stage 5 Episode 179

2025年8月17日(日)10:00〜12:00

『よく笑い、よく話し、地域活動に参加する人はオーラルフレイルが少ない』

舟久保 徳美 先生 / Dr. Narumi Funakubo

福島県立医科大学医学部疫学講座 / 助教

日本アーユルヴェーダ学会 / 理事

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1UZGdhmISCaqsGu45lH-eg#/registration

●Sunday Wellness Breeze Season 30 Stage 6 Episode 180

2025年8月24日(日)10:00〜12:00

『抗疲労ソリューションから抗老化:個別健康の最大化』

渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授

理化学研究所 / 名誉研究員

日本疲労学会 / 理事長

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yp9iZn3oRVS5_T6Q5uWHjQ#/registration

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 内山 葉子登壇!セリスタ『Sunday Wellness Breeze』 Season 30 Summer version appeared first on Dtimes.