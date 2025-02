ロックバンド・LUNA SEAが過去に東京ドームで行った2公演を収録した映像作品を、YouTubeにて期間限定でプレミア公開することが決定した。22日、23日に東京ドーム公演を控えているLUNA SEA。前日となる21日午後6時から、2007年12月24日に東京ドームで開催された『GOD BLESS YOU 〜One Night Dejavu〜』の模様が公開されることが決定した。同公演は、2000年12月27日に“終幕”したLUNA SEAが1夜限りの復活ライブとして行ったもの。28日午後11時59分まで視聴可能となる。

また、東京ドーム公演を終えた翌週末の3月1日午後6時からは、2010年に本格的な復活を果たしたツアー『REBOOTツアー』のファイナル公演『20th ANNIVERSARY WORLD TOUR REBOOT-to the New Moon- 24th December, 2010 at TOKYO DOME』の模様が公開される。こちらは3月8日午後11時59分まで視聴可能となる。それぞれ無料の公開となり、プレミア公開では視聴者がリアルタイムでチャットを楽しむこともできる。ファンのあいだでは“伝説”とされるライブであり、ファン同志の熱いトークが展開されること必至だ。さらに、6作品がリリースされるライブBlu-rayの発売を記念して、同作からの見どころを切り抜いたショート動画を17日より順次公開することも決定。月曜日から金曜日に毎日1本ずつ、6週間にわたって計30本のショート動画がオフィシャルYouTubeチャンネルなどで公開されるという。