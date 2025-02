「Don’t cry over spilled milk.」の意味は？「こぼれたミルクで泣かないで」ってどういうこと！

正解は「起きてしまったことでくよくよしても仕方がない」でした!

こぼれたミルクを嘆いてもどうにもならないですよね。

そこから、起きてしまったことを嘆いても時間の無駄だという意味になります。

日本語のことわざでは「覆水本に返らず」「後悔先にたたず」にあたりますよ。

A:「I dropped my ice cream.」

(アイスを落としてしまった)

B:「There is no use crying over spilled milk. So I will get you a new ice cream.」

(落としてしまったのは仕方がない。新しいアイスを買ってあげるよ)