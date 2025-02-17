Èþ¶¿Ä®¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬Ï¢·È¶¨Äê¡¡Ä®Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー£²Å¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÌý¤ò²ó¼ý¤·¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤Ë¡¡½©ÅÄ
¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÌý¤ò¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤Ë¤·¤è¤¦¤È½©ÅÄ¸©Èþ¶¿Ä®¤ÈÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¶¿Ä®¤È¡Ö¤¹¤Æ¤ëÌý¤Ç¶õ¤òÈô¤Ü¤¦¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï²ÈÄí¤Ç½Ð¤ëÎÁÍý¤Ë»È¤Ã¤¿Ìý¤ò»ñ¸»¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤·¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤¹¤ëÈþ¶¿Ä®¤Ï£´·î¤«¤éÄ®Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー£²Å¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÌý¤ò²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£²ó¼ý¤·¤¿Ìý¤ÏÂçºå¤ÎÀ½Ìý½ê¤Ë±¿¤Ð¤ì¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èþ¶¿Ä®¤Ï´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Á¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤ä¸ÅÃå¤Î²ó¼ý¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£Èþ¶¿Ä®¤Î¾¾ÅÄÄ®Ä¹¤Ï´Ä¶¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¼«Á³´Ä¶¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£