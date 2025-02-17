NOISEMAKER主催＜KITAKAZE ROCK FES. 2025＞、Dragon Ash、The BONEZ、Crossfaith、ENTH出演決定
NOISEMAKER主催フェス＜KITAKAZE ROCK FES. 2025＞が4月20日(日)、北海道・Zepp Sapporoで開催される。同フェスの最終出演アーティストが発表された。
◆＜KITAKAZE ROCK FES.＞ 画像
第一弾で発表されたDragon Ash、The BONEZに加え、最終アーティストとして発表となったのはCrossfaithとENTHだ。歩みを止めずに開催してきた＜KITAKAZE ROCK FES＞が2025年も北の大地を熱くする。チケットは現在、一般発売中だ。
■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2025＞
open15:00 / start16:00
出演：NOISEMAKER / Dragon Ash / The BONEZ / Crossfaith / ENTH
▼チケット
一般発売：2/15(土) 10:00〜
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/kitakazerockfes2025/
・ローチケ：https://l-tike.com/kitakazerockfes/
・イープラス：https://eplus.jp/kitakazerockfes2025/
（問）マウントアライブ (050-3504-8700)
関連リンク
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