2月21日公開の映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』より、劇中で描かれるファイナルディビジョン・ラップバトルの初戦となるFirst Stageのバトル映像が解禁。この映像により、3つの対戦カードを彩るバトル曲「Last Man Standing」、「Out of Harmony」、「Stick to My Mic」の3曲が初公開となった。2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”。総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、男の威信をかけた熱いラップバトルを繰り広げる。

始まりは全くの無名であったプロジェクトであったが、第1弾ミュージックビデオが公開直後にYouTube急上昇ランキングにランクインするや否や、その斬新な世界観や楽曲のクオリティの高さから瞬く間に音楽シーンを席巻し、HIP HOP界の有名アーティストも作詞・作曲を手掛けたCDは常に音楽ランキングTOP10にランクイン。2020年にはアニメ化が決定し、その後、コミックやゲームアプリ、舞台など、さまざまなメディアミックスが展開。その人気は音楽ファンだけにとどまらず、幅広い支持を得て、多くの熱狂的ファンを持つ一大コンテンツとなった。そして、このたび、ヒプノシスマイクとして初となる映画化が決定。本作は単純な映画ではなく、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が劇場内の観客投票によって決まる、劇場映画としては日本“初”となる観客参加型“インタラクティブ映画”となっており、筋書きのないストーリーで駆け上がってきたヒプノシスマイクが日本映画史上、誰も踏み込めなかった世界に新たな一歩を踏み出す、記念すべき作品かつ、ヒプノシスマイクにとって最後のディビジョンバトルの舞台となっている。解禁された映像にはFirst Stageの1stバトル「イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”VS ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”」、2ndバトル「ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”VS オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”」、3rdバトル「シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”VS シンジュク・ディビジョン“麻天狼”」が繰り広げるラップバトルシーンが映し出される。主催者であるチュウオウ・ディビジョン「言の葉党」のトップ・東方天乙統女(CV:小林ゆう)によって、高らかにファイナルディビジョン・ラップバトルの開催が宣言されると、歴史を変えるラップバトルをその目に焼き付けようと集まった観客から歓声があがり、同じく「言の葉党」党員である勘解由小路無花果(CV:たかはし智秋)によってバトルの組み合わせが発表される。そして開始されるラップバトルシーンでは、セルルック3DCGによるキャラクターたちの躍動感あふれる姿や目を見張るバトル演出が繰り広げられていく。本作は国内屈指のデジタルアニメーションスタジオであるポリゴン・ピクチュアズによって手掛けられており、圧巻のクオリティで描かれたキャラクターたちのパフォーマンスや美しい背景は、まるで生のラップバトルを鑑賞してるかのよう。そして、本映像で初公開となる音楽原作プロジェクトならではの、☆Taku Takahashi(m‐flo)をはじめとする豪華アーティスト陣によるバトル曲、イケブクロ・ディビジョン「Buster Bros!!!」山田一郎役の木村昴をはじめとする声優陣がぶつけ合うライムとフロウを楽しみたい。映像には本作を語るうえで欠かすことができない、“インタラクティブ映画”としてバトル後のストーリー展開を左右する投票時間の演出も収められており、観客に与えられた10秒の経過を報せるカウントダウンとともに鼓動は高まり、物語は観客の手に委ねられた結末へ続いていく―。果たして勝負の先に「ヒプノシスマイク」は観る者をどのような未来へ連れていくのか。48通りの展開と7通りのエンディングを擁する前代未聞の映画体験に期待が高まる。さらに本映像の公開にあわせ、ヒプノシスマイク公式Xでは録りおろしキャラクターボイスコンテンツも公開に。First Stageの対戦カードの肝となる、H歴元年の因縁。かつて袂を分かったチームリーダーたちが新たな仲間を得て、再び同じステージに立ち、ファイナルディビジョン・ラップバトル初戦に挑む。また、全国の映画館で利用できる、ネットで座席指定可能な前売券「ムビチケ」も販売中。First Stageを勝ち抜いた3ディビジョンのみが進出できるSecond Stageで披露されるディビジョン新曲6曲は現在、各種音楽配信サービスにて配信中、トレーラーもヒプノシスマイク公式YouTubeチャンネルにて公開中。Creepy NutsやKICK THE CAN CREW、Zeebraなど豪華アーティスト陣が楽曲提供に参加した6曲のトレーラーには、映画本編内のシーンも一部登場する。映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』は、2月21日全国公開。