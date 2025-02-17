ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¡°ì¿Í¤Ç¥é¥¤¥ÖÅÐ¾ì¤·¼Õºá¡Ö¥¦¥Á¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÂçµÜ¥é¥¯¡¼¥ó¤è¤·¤â¤È·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¡¢¡Ö¶õµ¤³¬ÃÊ¡×¡¢¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿ÁêÊý¤Î郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î2¸ø±é¤òµÙ±é¤·¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤ËÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢°ì¿Í¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¥à¥ê¡£¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡ÖÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ç¡Ä¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜÅö¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÁêÊý¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¥¦¥Á¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡Ä¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë½÷¤Î»Ò¤È¼Ì¿¿»£¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¥°¥ì¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Ü¥±¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿¤Î¤¢¤È¤ÏÁ´°÷¤Ç¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤¯¤ë¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¥¤¥¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤¬»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£°ËÆ£¤¬¡Ö¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢È«Ãæ¤¬¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ë·Ý¿Í³¦¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ÑÍ÷ÀÊ¤ÎºÇÁ°Îó¤¬¶õÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Î¿Æ±ÒÂâ¤ÎÀÊ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¥±¥à¥ê¤À¤±¤Ê¤ó¤Æ¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¶õÀÊ¡×¡£È«Ãæ¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¶õµ¤¤ò¤Ê¤´¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Ï15Æü¤Ë¥³¥ó¥Ó¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£½Ð±éÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤Èº¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎµÙ±é¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¤Ï17Æü¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ï23Æü¡¢25Æü¡¢3·î13Æü¡¢14Æü¡¢22Æü¡¢29Æü¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë3·î23Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Äê´ü¥é¥¤¥Ö¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎR2D2¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊý¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£