¼«Ì±àµì°ÂÇÜÇÉá¤Î²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¡¡»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤â¡ÖÄ°¼è¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¤Ê¤¯Èó¸ø³«¤Ç¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç£±£·Æü¡¢À¶ÏÂÀ¯ºö¸¦µæ²ñ¡Êµì°ÂÇÜÇÉ¡Ë²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ë»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ë±þ¤¸¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÏÀè·î¡¢µì°ÂÇÜÇÉ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤òÌîÅÞÂ¦¤¬»¿À®Â¿¿ô¤ÇµÄ·è¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ·×ÀÕÇ¤¼ÔËÜ¿Í¤¬¡Ö½ÐÀÊ¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Íý»ö²ñ¤Ç¡¢²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤«¤é¡Ö°Ñ°÷²ñ¤ÎµÄ·è¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢½ÐÀÊ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¸ø³«¤Ç¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤òË¾¤ó¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÉ®Æ¬Íý»ö¤¬¾·Ã×·Á¼°¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Î°Â½»½ßÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÀè½µ¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤Á°¸þ¤¤ÊÊÖ»ö¤¬¤¤¿¡£¡Ø¡ÊÄ°¼è¤ò¡Ë°Ñ°÷²ñ¤Î¾ì¤ËÍè¤Æ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ò·ï¤¬¤Î¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Ïº£½µ¤«Íè½µ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ä°¼è¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÂ¦¤ÏÄ°¼è¤ò¹ñ²ñ¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¡¢Èó¸ø³«¤ÇË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Ç¶¨µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£