【ハイパーヨーヨーACCELL 第1巻】価格:770円

小学館は、月刊コロコロコミックで連載中のバンダイ監修、東東氏作のマンガ「ハイパ-ヨーヨーACCELL」第1巻を、4月28日に発売する。価格は通常版が770円。特装版が2,750円。本日2月17日より予約受付を開始した。

特装版には、限定のハイパーヨーヨー「アクセルオリジン ドラゴニックデビル」が付いている。

【あらすじ】

ハイパーヨーヨー最強の称号HYPER BIRD(ハイパーバード)を

めぐって繰り広げる、引けば引くほど回る、激烈な超技(スーパートリック)バトルが幕を開ける!!

セカイ、ワカバと一緒にヨーヨーを始めYOぜ!!!

