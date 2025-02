2月15日より開催

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(プロジェクトセカイ)」において、「あんさんぶるスターズ!!(あんスタ!!)」とのスペシャルコラボを2月15日より開始した。

DECO*27さんによる書き下ろし楽曲「フュージョン」(作詞・作曲:DECO*27(OTOIRO))をリズムゲーム楽曲に追加。同楽曲は「プロセカ」と「あんスタ!!」のコラボ楽曲で、ゲーム内の「プレゼント」から受け取ることができる。

コラボキャラクターとなる「東雲彰人」、「青柳冬弥」、「天馬司」、「神代類」、「漣ジュン」、「瀬名泉」、「守沢千秋」、「逆先夏目」の8名によるユニット「DI:Verse」が歌唱するセカイver.と、「鏡音レン」と「KAITO」が歌唱するバーチャル・シンガーver.の2種類の音源をプレイすることができる。

「交わるせかいのアンサンブルガチャ」開催

開催期間:2月15日 15時 ~ 3月2日 23時59分

同ガチャでは期間中、「[共鳴する闘争心]東雲彰人」、「[互いの武器を振るって]青柳冬弥」、「[星のように輝くステージを]天馬司」、「[魔法と発明が織りなすショー]神代類」の4名がコラボ限定の新メンバーとして登場する。

「交わるせかいのアンサンブルガチャ」

また、初めて獲得する一部の★4メンバーには「ライブ衣装」や「限定スタンプ」のほか、各キャラクターのサインをイメージした「限定カスタムプロフィール素材」が付く。「ライブ衣装」を獲得することで、他のキャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能となる。

「交わるせかいのアンサンブルガチャ」新メンバー

・★4「[共鳴する闘争心]東雲彰人」

・スタンプ名:「[スタンプ]彰人:ついてこいよ」

・カスタムプロフィール素材名:「『あんさんぶるスターズ!!コラボ』彰人のサイン」

特訓前

特訓後

ライブ衣装名:[ノウブル・ストリートスタイル]

・★4「[互いの武器を振るって]青柳冬弥」

・スタンプ名:「[スタンプ]冬弥:会えてよかった」

・カスタムプロフィール素材名:「『あんさんぶるスターズ!!コラボ』冬弥のサイン」

特訓前

特訓後

ライブ衣装名:[シヴァルラス・カジュアルコーデ]

・★4「[星のように輝くステージを]天馬司」

・スタンプ名:「[スタンプ]司:いい笑顔だな!」

・カスタムプロフィール素材名:「『あんさんぶるスターズ!!コラボ』司のサイン」

特訓前

特訓後

ライブ衣装名:[夜空に輝くスタースーツ]

・★4「[魔法と発明が織りなすショー]神代類」

・スタンプ名:「[スタンプ]類:とっておきだよ」

・カスタムプロフィール素材名:「『あんさんぶるスターズ!!コラボ』類のサイン」

特訓前

特訓後

ライブ衣装名:[マジカルショージャケット]

「コラボ記念ログインキャンペーン」開催中

開催期間:2月15日 15時 ~ 3月2日 23時59分

「あんスタ!!」とのコラボを記念したキャンペーンを開催。期間中ログインした人に、★2鏡音レンと★2KAITO、「ASTRO DRINK」がプレゼントされる。

「コラボ記念ログインキャンペーン」

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC.

www.piapro.net All rights reserved.