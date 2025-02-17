ÂçÏÂÅÄ¿Ìé¡¡°Õ³°²á¤®¤ë¼ñÌ£ÈäÏª¡Ö¡ô¤Ì¤¤³è¡×¼Ì¿¿¤è¡Á¤¯¤ß¤ë¤È¡Ä¡È¿´¸¯¤¤¡É¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¶õ´Ö¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÏÂÅÄ¿Ìé¡Ê77¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¡¤ï¤«¤Ã¤¿¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÌîºÚ¤â¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¡Ö#¥Ý¥±¥â¥ó¡¡#¤Ì¤¤³è¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ì¤¤³è¡×¤È¤Ï¡È¿ä¤·¡É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¹¥È¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÂçÏÂÅÄ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¼¥Ë¥¬¥á¤È¥Ï¥Í¥Ã¥³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¡£¡Ö¥Ï¥Í¥Ã¥³¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¡¤¢¤«¤«¤Ö¡¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È2ÂÎ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ä¥È¡¼¥¹¥È¤¬ºÜ¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¼Â¤ÏÂç¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÏÂÅÄ¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¤ëÆ°²è¤ä¥Ý¥±³è¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼Â¼ÌÈÇ¥ª¡¼¥¥ÉÇî»Î¡©¡ª¡×¡Ö¤Ì¤¤³è¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÂçÏÂÅÄ¤µ¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤Î¤Û¤ó¤ï¤«Ê¿ÏÂ¶õ´Ö¤Ï¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤Þ¤È¤Ì¤¤¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤´ÈÓ¤â¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ÎÍ¥¤·¤¤¡¼¡×¡ÖÂçÏÂÅÄ¤µ¤ó¥Ý¥±¥â¥ó¹¥¤¤Ê¤Î¡ª¡©¡ª¡©¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡ª¥´¥Ï¥ó¤â°ì½ï¤Ê¤ÎÁÇÅ¨¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£