¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¡ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ºß½»¤Î¼¡ÃË¤«¤é¡Ö»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡ª¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡È¤ªÆÏ¤±Êª¡É¤Ë¡ÖÊ£»¨¤¥¡¼¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê60¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ºß½»¤Î¼¡ÃË¤ØÆÏ¤±¤¿Êª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£·î7Æü¤Ë¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹2Çñ4Æü¤ÎÎ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£10Æü¤Ë¤Ï¡Ö2Çñ4ÆüÃÆ´Ý¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤ÎÌÜÅª¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ÈÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼&½é¤á¤Þ¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÉô²°°û¤ß¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µ×¡¹¤Ë¼¡ÃË¤Ë²ñ¤¦¡ª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¹¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¼¡ÃË¤Ë¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¿ËÜ¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö³«¤±¤¿¤é¤»¤¤¤ä¤Î¤ä¤Ã¤¿¡¡¸åÇÚ¤ä¤ó¡ªÊ£»¨¤¥¡¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥â¥â¥³¤¬»ý»²¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤¬ºòÇ¯11·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿È¾¼«ÅÁ¾®Àâ¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥³¥ó¥È¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£2021Ç¯²Æ¤«¤é3Ç¯È¾¤ò¤«¤±¤Æ¼¹É®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤¸¤á¤È¡¢¤½¤Î¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¾®Àâ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë10ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£