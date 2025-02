セガは、2月21日発売予定の『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』(以下、『龍が如く8外伝』)について、3月3日から4月20日までの期間限定で、福島県いわき市にある「スパリゾートハワイアンズ」とのコラボレーションを実施する。スパリゾートハワイアンズとのコラボ第2弾となる今回は、「スパリゾートハワイアンズ」創業60周年と、『龍が如く8外伝』で初の単独主人公となった真島吾朗の還暦を祝う「還暦祭」としてコラボを展開する。

コラボ記念スタンプラリー【スタンプ ※イメージ】特製缶バッジがもらえるスタンプラリーや等身大「真島吾朗」のアクリルスタンドを展示するフォトスポット、特製デザインピック付きコラボフード、特製デザインコースター付きドリンク販売などを実施。特製缶バッジ(全3種)また、施設内のお土産売り場「ハワイアンズマーケット」に、『龍が如く』グッズコーナーが登場。『龍が如く8外伝』のゲーム内に登場するハワイ企業のコラボグッズを先行販売する。リッチ島カレークレイジーバーガー○「龍スタTV公開収録 in ハワイアンズ」開催決定!コラボ開催を記念して、3月15日16:00より、スパリゾートハワイアンズのステージにて、「龍スタTV公開収録 in ハワイアンズ」を開催する。一日限りのスペシャルステージには、真島吾朗役・宇垣秀成さんをはじめ、横山昌義(龍が如くスタジオ代表・制作総指揮)、堀井亮佑(『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』プロデューサー)が登壇。カラオケ楽曲の歌唱を中心に今回のコラボならではの、ここでしか見られないスペシャルな内容を届ける予定とのこと。観覧応募方法は、2月8日21:00〜配信の公式番組「龍スタTV」にて発表。(C) 2023 Joban Kosan Co.,Ltd.