サザンオールスターズ、「夢の宇宙旅行」がnishikawa[エアー]TVCMソングに
サザンオールスターズのアルバム収録曲「夢の宇宙旅行」が、nishikawa[エアー]TVCMソングになることが決定した。
「夢の宇宙旅行」はグラムロックやパワーポップを彷彿とさせる弾けるポップ・ナンバー。1月からユニクロ「ジーンズ」TVCMソングとしてオンエアがスタートし、本人出演の映像と共に楽曲が話題になっている。nishikawaが契約するアスリートも出演するTVCMに、「夢の宇宙旅行」が華をそえる。TVCMのオンエアは3月に入ってからとなる予定だ。
リリース情報
2025年3月19日（水）リリース
特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch
『THANK YOU SO MUCH』特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch
完全生産限定盤A 品番：VIZL-3000 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]
完全生産限定盤B 品番：VIZL-3001 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]
通常盤 品番: VICL-67300 価格：\3,960(税込) [CD]
アナログ盤 品番：VIJL-62400〜1 価格：\5,500(税込) [2LP]
※完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC・SPECIAL BOOKの詳細については後日発表致します。
1.恋のブギウギナイト （フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌／ユニクロ「年末祭・新年祭」TV CMソング）
2.ジャンヌ・ダルクによろしく （TBS系スポーツ2024テーマ曲）
3.桜、ひらり
4.暮れゆく街のふたり
5.盆ギリ恋歌 （DAM「Singing」2023 Special Project CMソング）
6.ごめんね母さん
7.風のタイムマシンにのって
8.史上最恐のモンスター
9.夢の宇宙旅行
10.歌えニッポンの空
11.悲しみはブギの彼方に
12.ミツコとカンジ
13.神様からの贈り物
14.Relay〜杜の詩 （ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング）
完全生産限定盤SPECIAL DISC
Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA
女呼んでブギ
ジャンヌ・ダルクによろしく
My Foreplay Music
海
神の島遥か国
栄光の男
愛の言霊(ルビ：ことだま)〜Spiritual Message〜
いとしのエリー
思い過ごしも恋のうち
東京VICTORY
真夏の果実
恋のブギウギナイト
LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
マチルダBABY
ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)
みんなのうた
マンピーのG★SPOT
希望の轍
勝手にシンドバッド
ライブ・イベント情報
2月19日（水）〜2月22日（土）
＜会場＞JR仙台イーストゲートビル 1階 ダテリウム
https://www.s-pal.jp/sendai/daterium/
2月28日（金）〜3月2日（日）
＜会場＞あなぶきアリーナ香川 サブアリーナ
https://kagawa-arena.com/
3月14日（金）〜3月17日（月）
＜会場＞イオンモール沖縄ライカム 1階 グランドスクエア
https://okinawarycom-aeonmall.com/
※2月以降のオープン時間は追ってご案内いたします。
■入場・観覧料 無料
■展示会特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_yomuten
ライブ・イベント情報
2月19日（水）開場17:30 開演18:30
2月20日（木）開場17:30 開演18:30
会場：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
3月 1日（土）開場16:00 開演17:00
3月 2日（日）開場15:30 開演16:30
会場：あなぶきアリーナ香川
3月15日（土）開場16:00 開演17:00
3月16日（日）開場15:30 開演16:30
会場：沖縄アリーナ
4月 2日（水）開場17:00 開演18:30
4月 3日（木）開場17:00 開演18:30
会場：横浜アリーナ
4月12日（土）開場15:00 開演17:00
4月13日（日）開場15:00 開演17:00
会場：みずほPayPayドーム福岡
4月23日（水）開場16:30 開演18:30
4月24日（木）開場16:30 開演18:30
会場：バンテリンドーム ナゴヤ
5月10日（土）開場15:00 開演17:00
5月11日（日）開場14:00 開演16:00
会場：大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）
5月17日（土）開場15:00 開演17:00
5月18日（日）開場14:00 開演16:00
会場：京セラドーム大阪
5月28日（水）開場16:00 開演18:30
5月29日（木）開場16:00 開演18:30
会場：東京ドーム
チケット料金 全席指定 11,000円（税込）
※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour
関連リンク
◆サザンオールスターズ 公式Instagram
◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト
◆オフィシャルYouTube