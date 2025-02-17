リリース情報







16th オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』2025年3月19日（水）リリース特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch『THANK YOU SO MUCH』特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch完全生産限定盤A 品番：VIZL-3000 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]完全生産限定盤B 品番：VIZL-3001 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]通常盤 品番: VICL-67300 価格：\3,960(税込) [CD]アナログ盤 品番：VIJL-62400〜1 価格：\5,500(税込) [2LP]※完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC・SPECIAL BOOKの詳細については後日発表致します。1.恋のブギウギナイト （フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌／ユニクロ「年末祭・新年祭」TV CMソング）2.ジャンヌ・ダルクによろしく （TBS系スポーツ2024テーマ曲）3.桜、ひらり4.暮れゆく街のふたり5.盆ギリ恋歌 （DAM「Singing」2023 Special Project CMソング）6.ごめんね母さん7.風のタイムマシンにのって8.史上最恐のモンスター9.夢の宇宙旅行10.歌えニッポンの空11.悲しみはブギの彼方に12.ミツコとカンジ13.神様からの贈り物14.Relay〜杜の詩 （ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング）完全生産限定盤SPECIAL DISCLive at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA女呼んでブギジャンヌ・ダルクによろしくMy Foreplay Music神の島遥か国栄光の男愛の言霊(ルビ：ことだま)〜Spiritual Message〜いとしのエリー思い過ごしも恋のうち東京VICTORY真夏の果実恋のブギウギナイトLOVE AFFAIR〜秘密のデート〜マチルダBABYミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)みんなのうたマンピーのG★SPOT希望の轍勝手にシンドバッド