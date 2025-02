▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 8本目▶2025年2月13日(木) 松山Double-u Studio▶書き手:HISAYO (B)◆ ◆ ◆四国編の1日目は、私HISAYOが担当です。これを書いている今は、ホテルのコインランドリーで洗濯上がり待ちの時間です。今日はオフ日。丸2週間出ずっぱりですが、移動距離も短くオフもけっこうあるので、想像より楽してるかもしれません。私は移動してホテルに着いたら一早く洗濯する派です。部屋干し派です。

関連リンク



◆a flood of circle オフィシャルサイト◆a flood of circle オフィシャルX◆a flood of circle オフィシャルInstagram◆a flood of circle オフィシャルFacebook◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル◆【連載】a flood of circle「THE WILD BUNNY DIARIES」