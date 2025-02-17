´ßÏÂÅÄ¡¦±ÊÌî¹ÌÊ¿»ÔÄ¹¤ËºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤²Ä·è¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×½ÐÄ¾¤·Áª½ÐÇÏ¤Ø
¡¡Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ»ÔµÄ²ñ¤ÎÄêÎã²ñ¤¬£±£·Æü³«¤«¤ì¡¢±ÊÌî¹ÌÊ¿»ÔÄ¹¤Ø¤Î£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢¼º¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÌî»ÔÄ¹¤ÎÉÔÎÑÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÁûÆ°¤Ç¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ËµÄ²ñ¤Ïº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò²Ä·è¡£±ÊÌî»ÔÄ¹¤ÏµÄ²ñ²ò»¶¤òÁªÂò¤·¡¢º£·î£²ÆüÅê³«É¼¤Ç»ÔµÄÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ò»¶Á°¤È¸å¤ÇµÄ²ñ¤Î´é¤Ö¤ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¡Ê½÷ÀÌäÂê¤Ç¡Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿»ÔÄ¹¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ÔÄ¹¤Ï¼¿¦¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçµÁ¤Ê¤¯µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·ÇüÂç¤Ê»ÔÌ±¤Î·ìÀÇ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¡×¤ÈºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ÔµÄ²ñ¤ÇÅöÁª¤·¤¿±ÊÌî»á¤ÎºÊ¡¦¼ÓÂå»á¤ÏÉÔ¿®Ç¤¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ä¿ÆÂ²¤Ê¤É¤ÎÍø³²´Ø·¸¤¬¤¢¤ëµÄ»ö¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ç¡¢ºÎ·è¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÌî»ÔÄ¹¤ÏÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À²Ã³²¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤Ï²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£·èµÄ°Æ¤ÎÊ¸¾Ï¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£»ÔÀ¯²þ³×¤ÏÆ»È¾¤Ð¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£