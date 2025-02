Travis Japan「Tokyo Crazy Night」初披露パフォーマンスビデオを公開！デジタル配信決定も

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「Say I do 」「Tokyo Crazy Night」を3月3日にデジタルリリース!

Travis Japanが、現在開催中の全国8都市28公演のアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』の2月9日に行われた愛知公演で初披露された「Tokyo Crazy Night」の映像を公開した。

「Tokyo Crazy Night」は、メンバーの松倉海斗初主演となるABCテレビドラマL『トーキョーカモフラージュアワー』の主題歌で、「Say I do」とは対照的な、レトロな雰囲気と現代的なサウンドが特徴的な煌びやかでクールなシティーポップとなっている。

また、2月17日、表題曲である「Say I do」と「Tokyo Crazy Night」の2曲が、3月3日にフィジカルリリースに先行して配信リリースすることが発表された。

フィジカルのリリースは3月5日となり、形態は全3曲収録の初回T盤、初回J盤、そして全2曲収録のUNIVERSAL MUSIC STORE盤で、それぞれ特典ディスクのBlu-rayまたはDVDが付随する。そして、全4曲収録となる通常盤、そしてワールドツアーの映像が収録されるUNIVERSAL MUSIC STORE盤の全4形態。

初回T盤は、表題曲の2曲に新曲「Be Your Shadow」を加えた計3曲がDisc1(CD)を収録。特典ディスク(Blu-ray/DVD)には、「Say I do」のMVとメイキング映像、そして2024年9月に出演した『テレビ朝日 ドリームフェスティバル2024 -Live Performance-』が約40分収録される。さらにスリーブケースやステッカーシート、トレーディングカード3種セットが付随。

初回J盤は、シングルのタイトルを「Tokyo Crazy Night / Say I do」とし、表題曲の2曲と新曲「My Own Night」の計3曲をDisc1(CD)に収録。特典ディスク(Blu-ray/DVD)には「Tokyo Crazy Night」のMVとメイキング、そして『密着!TJプライベートクイズ! ~メンバーのオフにお邪魔してきました~』と題したバラエティコンテンツが収録される。さらに初回T盤とは絵柄違いのスリーブケースやステッカーシート、トレーディングカード3種セットが付随。

通常盤には、表題曲2曲の他に、新曲「Backup Plan」と「O-Shan-Tee」の2曲を加えた計4曲を収録。初回プレスには三方背スリーブケースが付随。

UNIVERSAL MUSIC STORE盤では、Disc1(CD)に表題曲「Say I do /Tokyo Crazy Night」の計2曲を収録。特典ディスクには、『World Tour 2024 Road to A -Live in Los Angeles & Tour Documentary-』と題し、2024年9月と10月に、台北、香港、バンコク、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの6都市で開催した『World Tour 2024 Road to A』のライブ映像はもちろん、メンバーが各地で楽しむ様子やライブの準備をする様子などを収めたドキュメンタリーも含め計約90分収録される。また、40ページの各地のライブ写真を収めたフォトブックレットも封入されるなど、超豪華盤となっている。

リリース情報

2025.03.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Say I do」

2025.03.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tokyo Crazy Night」

2025.03.05 ON SALE

SINGLE「Say I do / Tokyo Crazy Night」

