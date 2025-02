サザンオールスターズ、新曲「夢の宇宙旅行」がnishikawa[エアー]のTVCMソングに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ユニクロ“ジーンズ”TVCMソングとしてオンエアがスタートした「夢の宇宙旅行」はグラムロックやパワーポップを彷彿とさせる弾けるポップナンバー!

サザンオールスターズの新曲「夢の宇宙旅行」が、nishikawa[エアー]のTVCMソングに決定した。

「夢の宇宙旅行」は、3月19日にリリースされるサザンオールスターズの最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』の収録曲で、グラムロックやパワーポップを彷彿とさせる弾けるポップナンバー。

1月からユニクロ“ジーンズ”TVCMソングとしてオンエアがスタートし、本人出演の映像とともに楽曲が話題を呼んでいるが、さらなるタイアップとして、nishikawa“[エアー]”TVCMソングにも決定。nishikawaが契約するアスリートも出演するTVCMに「夢の宇宙旅行」が華をそえる。

TVCMのオンエアは、3月に入ってからとなる予定だ。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

nishikawa[エアー]公式サイト

https://www.airsleep.jp/

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp