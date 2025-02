¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù3·î3ÆüÊüÁ÷¡ª King & Prince¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Travis Japan¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿·¶Ê¥Õ¥ëÈäÏª

『CDTVライブ!ライブ!』が3月3日(月)よる7時から、TBSで2時間にわたり生放送される。今回の放送では、人気アーティストが多数出演し、話題の最新楽曲をフルサイズで披露する。King & Princeは王道ラブソング「HEART」、なにわ男子は2025年第一弾シングル「Doki it」、Travis Japanは情熱的な恋愛ソング「Say I do」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。さらに、三代目 J SOUL BROTHERSは岩田剛典主演ドラマの主題歌「What Is Your Secret?」、THE RAMPAGEは3月1日(土)からスタートするライブツアーのテーマ曲「蜘蛛の糸」、M!LKは結成10周年を迎えた記念すべき年に、前向きなメッセージを込めた「イイじゃん」を披露する。M!LKにとって、この楽曲はフルサイズでのテレビ初披露となる。また、ソロアーティストでは、キタニタツヤが話題の映画のために書き下ろした主題歌「ユーモア」、JUJUが7年ぶりに発表するオリジナルアルバム『The Water』の表題曲「The Water」を披露する。JUJU自身が「今までの人生の悲喜こもごもをすべて肯定できた曲」と語る一曲を、心を込めたライブパフォーマンスで届ける。■番組情報番組名:『CDTVライブ!ライブ!』放送日時:3月3日(月)よる7:00〜9:00(生放送)進行:江藤愛(TBSアナウンサー)出演アーティスト:キタニタツヤ「ユーモア」King & Prince「HEART」THE RAMPAGE「蜘蛛の糸」三代目 J SOUL BROTHERS「What Is Your Secret?」JUJU「The Water」Travis Japan「Say I do」なにわ男子「Doki it」M!LK「イイじゃん」[CDTVライブ!ライブ! 公式サイト: https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/ 公式 X(@TBSCDTV): https://x.com/TBSCDTV 公式 Instagram: https://www.instagram.com/cdtv.tbs6/ 公式 YouTube: https://www.youtube.com/@cdtvyoutube9316/