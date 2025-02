英国映画テレビ芸術アカデミー(BAFTA)が主催する第78回英国アカデミー賞授賞式が現地時間2月16日(現地時間)、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで開催され、『教皇選挙』と『ブルータリスト』が最多4部門を獲得、『ANORA アノーラ』のマイキー・マディソンが主演女優賞に輝いた。作品賞に選ばれたのは、レイフ・ファインズが主演し、カトリックの総本山バチカンで、トップに君臨するローマ教皇を決める教皇選挙“コンクラーベ”の内幕を描いた、エドワード・ベルガー監督のミステリー映画『教皇選挙』。今年最多ノミネートを記録していたが、作品賞と英国作品賞など4部門に選ばれた。

同じく4部門に輝いた『ブルータリスト』は、ブラディ・コーベット監督が、ホロコーストを生き抜いた建築家の半生の光と闇を描いた上映時間3時間半の長編作品。エイドリアン・ブロディの主演男優賞と監督賞などに輝いた。演技賞では、有力視されていた『サブスタンス』のデミ・ムーアを抑え、ショーン・ベイカー監督の『ANORA アノーラ』で、ロシアの新興財閥の御曹司と結婚するセックスワーカーを演じたマイキー・マディソンが受賞。3月に行われるアカデミー賞を占う意味もわる本賞だけに、驚きをもって伝えられている。第78回英国アカデミー賞の主なノミネート&受賞は以下の通り。■作品賞『ANORA アノーラ』『ブルータリスト』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』★『教皇選挙』『エミリア・ペレス』■英国作品賞『Bird(原題)』『ブリッツ ロンドン大空襲』★『教皇選挙』『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』『Hard Truths(原題)』『Kneecap(原題)』『Lee(原題)『Love Lies Bleeding(原題)』『The Outrun(原題)』『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』■非英語作品賞『All We Imagine as Light(原題)』★『エミリア・ペレス』『I’m Still Here(英題)』『Kneecap(原題)』『聖なるイチジクの種』■監督賞ショーン・ベイカー 『ANORA アノーラ』★ブラディ・コーベット 『ブルータリスト』エドワード・ベルガー 『教皇選挙』ドゥニ・ヴィルヌーヴ 『デューン 砂の惑星 PART2』ジャック・オーディアール『エミリア・ペレス』コラリー・ファルジャ『サブスタンス』■主演女優賞シンシア・エリヴォ 『ウィキッド ふたりの魔女』カルラ・ソフィア・ガスコン 『エミリア・ペレス』マリアンヌ・ジャン=バプティスト 『Hard Truths(原題)』★マイキー・マディソン 『ANORA アノーラ』デミ・ムーア 『サブスタンス』シアーシャ・ローナン 『The Outrun(原題)』■主演男優賞★エイドリアン・ブロディ 『ブルータリスト』ティモシー・シャラメ 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』コールマン・ドミンゴ 『シンシン/SING SING』レイフ・ファインズ 『教皇選挙』ヒュー・グラント 『異端者の家』セバスチャン・スタン 『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』■助演女優賞セレーナ・ゴメス 『エミリア・ペレス』アリアナ・グランデ 『ウィキッド ふたりの魔女』フェリシティ・ジョーンズ 『ブルータリスト』ジェイミー・リー・カーティス 『ラスト・ショーガール』イザベラ・ロッセリーニ 『教皇選挙』★ゾーイ・サルダナ 『エミリア・ペレス』■助演男優賞ユーラ・ボリソフ 『ANORA アノーラ』★キーラン・カルキン 『リアル・ペイン〜心の旅〜』クラレンス・マクリン 『シンシン/SING SING』エドワード・ノートン 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ガイ・ピアース 『ブルータリスト』ジェレミー・ストロング 『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』■脚本賞ショーン・ベイカー 『ANORA アノーラ』ブラディ・コーベット&モナ・ファストヴォルド 『ブルータリスト』リッチ・ペピアット、ナオイーズ・オ・ケアアライン、リアム・オグ・オ・ハナイド、J・J・オ・ドチャルタイ 『Kneecap(原題)』★ジェシー・アイゼンバーグ 『リアル・ペイン 心の旅』コラリー・ファルジャ 『サブスタンス』■脚色賞ジェームズ・マンゴールド&ジェイ・コックス 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』★ピーター・ストローハン 『教皇選挙』ジャック・オーディアール 『エミリア・ぺレス』ラメル・ロス&ジョスリン・バーンズ 『Nickel Boys(原題)』クリント・ベントレー、グレッグ・クウェダー、クラレンス・マクリン、ディバイン・G 『シンシン/SING SING』■アニメ映画賞『Flow』『インサイド・ヘッド2』★『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』『野生の島のロズ』■ライジング・スター賞マリサ・アベーラジャレル・ジェローム★デイビット・ヨンソンマイキー・マディソンナバーン・リズワン