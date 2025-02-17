¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÛÁ°ÅÄÞæ¤¬2ÆüÌÜ1¡¢3Ãå¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¡ÖºÇ°¤ÏÃ¦¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î6Æü´Ö³«ºÅ¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦Âè24²óJLCÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡×¤Ï¡¢17Æü¤Ë2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆüÁªÈ´ÁÈ¤ÎÁ°ÅÄÞæ¡Ê24¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬2ÆüÌÜ5¡¢11R¤Ç1¡¢3Ãå¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£½éÆü¤Ï¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤Ç5¡¢4Ãå¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡ÖºÇ°¤ÏÃ¦¤·¤¿¡×¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à11¹æµ¡¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¿¤Ó¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â¾å¸þ¤¤¤¿¡£3ÆüÌÜ¤ÏÎä¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡×¡£µÞ·ã¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ëÍ½Êó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë18Æü¤Î3ÆüÌÜ6R¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾åÀÑ¤ß¤òÁÀ¤¦¡£